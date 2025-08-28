Emilio e Tommaso volano in finale. I due giovani cosentini a caccia del titolo di “Mister Italia 2025”

- Advertisement -

COSENZA – Mister Italia 2025: Emilio Viapiana di Rose e Tommaso Vairo di Fuscaldo a caccia del titolo. Entrambi, infatti, hanno superato lo scoglio della prefinale di Giulianova (in gara erano in 70) e domani sera, venerdì 29 agosto alle ore 21.30 saranno tra i 30 bellissimi finalisti a salire sul palco dello stadio del Mare di Pescara a caccia dello scettro detenuto dal bresciano Matteo Dall’Osto.

Mister Italia 2025: chi sono i due ragazzi cosentini

Emilio Viapiana ha 20 anni è di Rose: 1.76 di altezza, è laureando in scienze motorie con la passione per il nuoto e la pallanuoto (sport che pratica a livello agonistico). Tommaso Vairo ha invece 19 anni ed è di Fuscaldo: fresco di maturità, coltiva la passione per la musica, il ballo, la cucina, i viaggi e la pallavolo.

Quello di “Mister Italia” è considerato la vera e propria versione maschile di “Miss Italia”. Un concorso, ideato e organizzato da patron Claudio Marastoni, che nel corso degli anni è stato trampolino di lancio per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone, Luca Onestini e tanti altri.

Appuntamento a domani sera, venerdì 29 agosto, alle ore 21:30 per una serata che si preannuncia scoppiettante. Condotta da Beppe Convertini, la finalissima di Mister Italia 2025 avrà come ospiti d’onore Jo Squillo e il cantante Scialpi.

Il concorso è stato un trampolino di lancio per diversi personaggi che hanno poi intrapreso carriere nel mondo della moda, del cinema e dello spettacolo, come Raffaello Balzo e appunto Luca Onestini che sarà l’ospsite di domani sera. L’ultimo vincitore è Matteo Dall’Osto, che ha vinto il titolo di Mister Italia 2024. Per seguire l’avventura di Emilio e Tommaso in finale basta collegarsi ai canali social (Fb e IG) ufficiali: @concorsomisteritalia.