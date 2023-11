Emergenza criminalità, Wanda Ferro: «Lo Stato non arretra»

COSENZA – Lo Stato sta facendo sentire la sua presenza e risponde a situazioni difficili come quelle che si presentano nel cosentino. A dirlo è il Sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro, sulla questione legata alla criminalità nello Ionio e nel Tirreno. La rappresentante del Governo ha sottolineato quello che è stato l’impegno dell’esecutivo anche in relazione alla visita del Ministro Piantedosi in Calabria.

“Il Governo ha dimostrato una grande attenzione verso questo comparto – ha detto Ferro – per noi indispensabile ed importante. Lo abbiamo fatto aumentando gli organici con oltre 70 unità per quanto riguarda le criticità nelle diverse province calabresi. L’attenzione sulla sibaritide che era da tempo nelle nostre attenzioni ha visto una Prefettura presentissima con i comitati per l’ordine e la sicurezza che si sono svolti anche sul posto, ma anche con quella capacità delle forze di polizia di capire cosa non va ed a breve avremo delle risposte. Le operazioni ad alto impatto sono partite in tutte le province ed hanno dato buoni frutti”.

Per l’esponente del Governo, il messaggio è chiaro: “Lo Stato c’è, non arretra. E’ finito il tempo in cui qualcuno pensava che lo Stato si gira dall’altra parte. Grazie al Prefetto di Cosenza per aver messo a disposizione quelle informative che sono state anche discusse a Crotone in occasione del Pon Legalità con il Ministro ed il Capo della Polizia. Il Ministro ha alcune idee su nuovi presidi che saranno realizzati”.