Emergenza criminalità, Prefetto di Cosenza: «buoni segnali da Ministro Piantedosi»

RENDE (CS) – Le parole del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso della sua visita a Crotone sull’emergenza criminalità nel cosentino, sono state salutate positivamente dal Prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, che, già qualche giorno fa, aveva convocato il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza.

Il Ministro ha dichiarato di avere già alcune idee in merito agli interventi nel cosentino, frutto, ovviamente, di un confronto con la Prefettura: “Costantemente come Prefettura segnaliamo con rapporti quella che è la situazione sul territorio. C’è una grande conoscenza del territorio che noi abbiamo prodotto al Ministro, ma anche al Capo della Polizia per quanto riguarda la situazione dei presidi”.

Piantedosi ha annunciato, inoltre, l’apertura di nuovi presidi ed il riferimento è ai Carabinieri ed alla Polizia: “Sicuramente è un buon segnale – ha dichiarato il Prefetto – E’ stata fra le priorità che ho segnalato quando sono arrivata. Un territorio molto vasto con solo tre commissariati”. Decisamente troppo poco per il Prefetto in un’ottica di ottimizzazione delle risorse “anche per consentire di valutare le attività amministrative per non sottrarre il personale a quelle che sono le esigenze investigative e di controllo del territorio”.