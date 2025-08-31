HomeProvincia

Emergenza cinghiali, Anci e Provincia di Cosenza incontrano i sindaci per avviare la fase operativa

"C'è bisogno di strumenti rapidi, rafforzare i nuclei di selezione e controllo e mettere a punto un'efficace strategia" dichiara la presidente della Provincia di Cosenza

COSENZA – Anci Calabria e la Provincia di Cosenza incontrano i sindaci per un confronto operativo sull’emergenza cinghiali. L’iniziativa si terrà martedì 2 settembre alle ore 10.30 nella Sala degli Specchi della Provincia di Cosenza. Introdurrà Luigi Novello, responsabile dell’Anci Calabria per il settore Caccia e Attività venatorie, interverrà l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, e concluderà i lavori Rosaria Succurro, presidente della Provincia di Cosenza e dell’Anci Calabria.

C’è bisogno di strumenti rapidi”, dichiara la presidente della provincia di Cosenza, che aggiunge: “Vanno definite sinergie istituzionali e operative per affrontare il problema nel migliore dei modi, con la collaborazione tra Regione, Prefetture, Province e Forze dell’ordine. I sindaci sono in prima linea e hanno bisogno di sostegno. L’Anci Calabria è con loro”. Sulle misure, Luigi Novello ribadisce le posizioni dell’Anci Calabria.

“Occorre – puntualizza – rafforzare i nuclei di selezione e controllo e tutti insieme mettere a punto un’efficace strategia di breve, medio e lungo periodo”. “Occorre passare dall’emergenza alla programmazione”, aggiunge Succurro, perché – conclude –  “è indispensabile garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare le imprese”.

