Elisoccorso, a Castrovillari e Rossano si volerà anche di notte

CORIGLIANO ROSSANO(CS) – Avviata gara da oltre due milioni di euro per far volare l’elisoccorso anche di notte. Le piste coinvolte sono quelle relative al “Giannettasio” di Rossano e all’ospedale “Ferrari” di Castrovillari. Il tracciato utilizzato sarà lo stesso di quello già esistente ma il percorso verrà perfezionato secondo criteri tecnici più validi e reso adatto anche al traffico notturno.

«In entrambi i siti – dichiara il direttore generale dell’Asp, Antonello Graziano – è già venuta una commissione al fine di fare tutti i rilevamenti e le valutazioni per fare istallare un apparato di luci all’avanguardia. Quella che verrà istallata su tutte le piste individuate per far volare l’elisoccorso anche di notte – spiega – è un’illuminazione di ultima generazione e siamo noi i primi in Italia a metterla in campo. La morfologia del nostro territorio – continua Graziano – impervia, ricca di rilievi e con percorsi spesso accidentati, rende il servizio di elisoccorso notturno indispensabile. Spesso i mezzi da terra hanno serie difficoltà ad arrivare in modo celere dove è avvenuto un incidente grave. Questi elicotteri che voleranno anche di notte ci permetteranno di salvare molte più vite di quanto è stato possibile fare finora».

E così il nostro territorio potrà contare su due piazzole attive anche di notte entro la fine di quest’anno. I lavori sono già in corso. «Il sistema dell’emergenza urgenza è come un mosaico – precisa il dg -. Sono arrivate le ambulanze, sono stati aperti concorsi per autisti ma anche per il personale sanitario. Stiamo cercando di rendere più tecnologici i nostri ospedali con strumentazioni all’avanguardia e adesso l’obiettivo è far volare l’elisoccorso anche di notte. Quello che non è stato fatto in dieci anni – conclude – lo stiamo facendo in 15 mesi».

“Dopo l’aver incrementato con ben 60 ambulanze il parco mezzi, finalmente dopo anni, prende il via il progetto del volo notturno. Undici siti che saranno i primi in Italia ad utilizzare un sistema di illuminazione all’avanguardia. L’illuminazione è di vitale importanza. Quella degli eliporti consiste generalmente in un cerchio o un quadrato di luci poste tra la superficie TLOF e la superficie attorno alla intera area di atterraggio, la FATO. Inoltre, sono previste luci per illuminare tutta l’aviosuperficie e la stessa manica a vento sarà illuminata”, spiega Federsanità Anci Calabria.