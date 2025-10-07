Elezioni Regionali Calabria, tutte le preferenze e i voti alle liste in provincia di Cosenza – ELENCO

COSENZA – Roberto Occhiuto è rieletto Presidente delle Ragione Calabria. Il presidente uscente, a scrutinio ultimato solo a tarda notte (qui tutti i dati), è stato riconfermato con il 57,26% delle preferenze contro il 41,73% ottenuto dal suo sfidante del campo progressista Pasquale Tridico, 16 punti di differenza. Il terzo candidato Francesco Toscano di Democrazia sovrana popolare, ha ottenuto l’1,01%. Forza Italia è il primo partito della regione con il 17,98%, seguito dal Pd con il 13,59.
Il più votato nella circoscrizione Nord – che include tutta la provincia di Cosenza – è stato l’ex assessore all’agricoltura Gianluca Gallo (Forza Italia) con ben 30.165 preferenze che lo fa risultare anche il candidato più votato di tutta la Calabria. Un vero e proprio plebiscito.
I più votati delle liste di Occhiuto
- Forza Italia >> Gianluca Gallo (30.165), Pasqualina Straface (13.363), Elisabetta Santoianni (10.661)
Occhiuto Presidente >> Pierluigi Caputo (14.791), Rosaria Succurro (12.201), Ugo Vetere (3.388);
- Fratelli d’Italia >> Angelo Brutto (8.702), Luciana De Francesco (6.542), Francesco Spadafora (5.969)
- Lega per Salvini Calabria >> Orlandino Greco (5.154), Emira Ciodaro (4.153), Katya Gentile (3.003)
- Noi Moderati >> Riccardo Rosa (1.195), Sergio Giannino Del Giudice (1.150)
- Forza Azzurri >> Gregorio Iannotta (1.124), Leonardo De Marco (1.104)
- Democrazia Cristiana Unione di Centro >> Gennaro Licursi (482), Anna Vigliaturo (479)
- Sud Chiama Nord – Per le Autonomie – Partito Animalista >> Sara Mauro (179), Virgilio Salvatore Minniti (139).
I più votati delle liste di Tridico
- Partito Democratico >> Rosellina Madeo (6.719), Enza Bruno Bossio (5.751)
- Tridico Presidente >> Ferdinando Laghi (5.194), Biancamaria Rende (4.435)
- Movimento 5 Stelle >> Elisa Scutellà (7.164), Davide Tavernise (7.110)
- Democratici Progressisti >> Umberto De Cicco (6.076), Giuseppina Rachele Incarnato (5.055)
- Casa Riformista Per la Calabria – Italia Viva >> Filomena Greco (6.670), Giuseppe Graziano (5.229)
- Alleanza Verdi Sinistra >> Maria Pia Funaro (2.422), Francesco Giacomo Pignataro (1.744)
Il più votato nella lista di Toscano
Democrazia Sovrana Popolare >> Luca Filippelli (404)
Gli eletti nella Circoscrizione Nord (Cosenza)
Maggioranza
Forza Italia: Gianluca Gallo, Pasqualina Straface, Elisabetta Santoianni
Occhiuto Presidente: Pierluigi Caputo, Rosaria Succurro
Fratelli d’Italia: Angelo Brutto, Luciana De Francesco
Lega Per Salvini Calabria: Orlandino Greco
Noi Moderati: Riccardo Rosa
Minoranza
Partito Democratico: Rosellina Madeo
Tridico Presidente: Ferdinando Laghi
Movimento 5 Stelle: Elisa Scutellà
Democratici Progressisti: Francesco De Cicco
Casa Riformista – Per la Calabria – Italia Viva: Filomena Greco
Calabria 2025 – Circoscrizione Cosenza – RISULTATI
Sezioni: 882/882
Elettori: 725.933 | Votanti: 306.510 – 42,22%
Schede nulle: 6.065 – Schede bianche: 2.437 – Schede contestate: 14
|ROBERTO OCCHIUTO
|LISTE
|Voti (%)
|154.075 voti
51,70%
Tutte le preferenze ai candidati in provincia di Cosenza
|FORZA ITALIA: 54.409 voti – 19,16%
|eletto
|GALLO GIANLUCA
|30.165 Voti
|eletto
|STRAFACE PASQUALINA
|13.363 Voti
|eletto
|SANTOIANNI ELISABETTA
|10.661 Voti
|DE CAPRIO ANTONIO
|4.786 Voti
|CHIAPPETTA PIERCARLO
|4.262 Voti
|IMPIERI FRANCESCA
|4.112 Voti
|BLANDI ANTONELLA
|3.274 Voti
|RUSSO ANTONIO
|1.932 Voti
|MORRONE ANGELA
|862 Voti
|OCCHIUTO PRESIDENTE: 35.276 voti – 12,42%
|eletto
|CAPUTO PIERLUIGI
|14.791 Voti
|eletto
|SUCCURRO ROSARIA
|12.201 Voti
|VETERE UGO
|3.388 Voti
|MINO’ CATALDO
|2.840 Voti
|SALIMBENI MATTIA
|1.666 Voti
|BUFANO FRANCESCHINA
|1.016 Voti
|VENTIMIGLIA VINCENZO
|943 Voti
|GUIDO MARISA FIAMMETTA
|559 Voti
|VANO GIUSEPPINA
|511 Voti
|FRATELLI D’ITALIA: 31.827 voti – 11,21%
|eletto
|BRUTTO ANGELO
|8.702 Voti
|eletto
|DE FRANCESCO LUCIANA
|6.542 Voti
|SPADAFORA FRANCESCO
|5.969 Voti
|MOLINARO PIETRO SANTO
|4.634 Voti
|PIGNATARO ROSA
|3.374 Voti
|MANNARINO SABRINA
|3.088 Voti
|MAURO DORA
|2.914 Voti
|DE GAIO ANNA
|2.336 Voti
|PARROTTA ATTILIO DETTO ATTILIO
|1.184 Voti
|LEGA PER SALVINI CALABRIA: 15.16 voti – 15,34%
|eletto
|GRECO ORLANDINO
|5.154 Voti
|CIODARO EMIRA
|4.153 Voti
|GENTILE KATYA
|3.003 Voti
|DE MARCO MARIA ANNUNZIATA DETTA MARIOLINA
|1.159 Voti
|CAPALBO SANTO
|955 Voti
|SCHIAVELLI GIOVANNI BATTISTA
|912 Voti
|BELMONTE ANTONIO
|774 Voti
|COVELLO MICHELE
|754 Voti
|ARDILLO MARIANNA
|743 Voti
|NOI MODERATI: 5.666 voti – 2,00%
|eletto
|ROSA RICCARDO
|1.195 Voti
|DEL GIUDICE SERGIO GIANNINO
|1.150 Voti
|GRAVINA DAVIDE
|823 Voti
|LANZINO MARILENA
|817 Voti
|SCALERCIO ELISA
|723 Voti
|MAURO CINZIA
|402 Voti
|SIRIMARCO ADELINA
|384 Voti
|CALIGIURI ENRICO
|265 Voti
|MAZZEI ERMELINDA
|255 Voti
|FORZA AZZURRI: 4.025 Voti: 1,42%
|IANNOTTA GREGORIO
|1.124 Voti
|DE MARCO LEONARDO
|1.104 Voti
|DE LUCA UMBERTO
|587 Voti
|LAURITO CLEMENTINA FELICIA
|577 Voti
|CARLUCCI DANIELA
|223 Voti
|BERNARDO GASPARE FRANCESCO
|168 Voti
|GRECO FRANCESCA
|137 Voti
|NARDI MASSIMO
|46 Voti
|GATTO LUISA
|7 Voti
|DC UNIONE DI CENTRO: 2.399 voti – 0,84%
|
|LICURSI GENNARO
|482 Voti
|VIGLIATURO ANNA
|479 Voti
|BORRELLI VINCENZO
|417 Voti
|PIATTELLO DOMENICO
|208 Voti
|FAZIO ANTONIETTA
|177 Voti
|RUSSO CATALDO ANTONIO
|142 Voti
|ERCOLE MASSIMILIANO
|131 Voti
|CRISCI ROSETTA
|106 Voti
|NACCARATO CINZIA
|20 Voti
|SUD CHIAMA NORD: 495 voti – 0,17%
|MAURO SARA
|179 Voti
|MINNITI VIRGILIO SALVATORE
|139 Voti
|RADDI ANTONIO
|77 Voti
|CAMPANA ISABELLA
|7 Voti
|CASADEI SIMONA
|4 Voti
|ASTA CARMELO
|4 Voti
|CAPITANO ANNA
|2 Voti
|PALUMBO PATRIK
|2 Voti
|PALAZZOLO SANDRO
|1 Voti
|Totale voti liste
|149.258
|PASQUALE TRIDICO
|LISTE
|Voti (%)
|140.657 voti
47,20%
|PARTITO DEMOCRATICO: 33.067 – Voti 11,65%
|eletto
|MADEO ROSELLINA
|6.719 Voti
|BRUNO BOSSIO VINCENZA DETTA ENZA
|5.751 Voti
|CAPALBO PINO
|5.364 Voti
|IACUCCI FRANCESCO ANTONIO
|4.416 Voti
|LO POLITO DOMENICO DETTO MIMMO
|3.811 Voti
|MAZZUCA GIUSEPPE
|3.778 Voti
|MAZZIA ROSANNA
|1.948 Voti
|DORATO FRANCESCA
|1.908 Voti
|FILIPPO CATIA
|1.841 Voti
|TRIDICO PRESIDENTE: 31.437 voti – 11,07%
|eletto
|LAGHI FERDINANDO
|5.194 Voti
|RENDE BIANCAMARIA
|4.435 Voti
|NICOLETTI GIOVAMBATTISTA
|4.256 Voti
|FILIPPELLI RANIERI MARCELLO SILVESTRO
|2.254 Voti
|GIUDICEANDREA EDOARDO DETTO ANTONELLO
|2.104 Voti
|BONOFIGLIO DANIELA
|2.017 Voti
|ROTA STEFANIA
|1.348 Voti
|NOCITI FERDINANDO
|1.348 Voti
|PRINCIPE ROSA
|805 Voti
|MOVIMENTO 5 STELLE 2050: 27.089 voti – 9,54%
|eletto
|SCUTELLA’ ELISA
|7.164 Voti
|TAVERNISE DAVIDE
|7.110 Voti
|GIORNO GIUSEPPE
|3.238 Voti
|BATTAGLIA MASSIMILIANO
|2.984 Voti
|BUFFONE VERONICA
|2.468 Voti
|MAIOLINO ANTONIO
|1.138 Voti
|SICOLI TERESA
|1.068 Voti
|CUPARO CONCETTA
|716 Voti
|ORSOMARSO GIANFRANCO DETTO GIANNINO
|634 Voti
|DEMOCRATICI PROGRESSISTI: 16.323 voti: 5,75%
|eletto
|DE CICCO FRANCESCO
|6.076 Voti
|INCARNATO GIUSEPPINA RACHELE
|5.055 Voti
|FEDERICO UMBERTO
|3.932 Voti
|PUGLIESE GIUSEPPE
|684 Voti
|LACAVA DOMENICO
|581 Voti
|DONATO DONATELLA
|562 Voti
|PRESTA FILOMENA
|314 Voti
|LATTUCA MARIA ASSUNTA
|308 Voti
|CALIGIURI BIAGIO
|41 Voti
|CASA RIFORMISTA: 15.534 voti – 5,47%
|eletto
|GRECO FILOMENA
|6.670 Voti
|GRAZIANO GIUSEPPE
|5.229 Voti
|NICOLETTI LUCANTONIO
|1.827 Voti
|CASTIGLIONE AMERIGO
|1.327 Voti
|SCORZA NORINA
|1.133 Voti
|CUFONE FRANCESCA
|1.113 Voti
|MANFRINATO GIANMARCO
|969 Voti
|DE SETA GABRIELLA
|803 Voti
|SAVASTANO COSIMO
|692 Voti
|ALLEANZA VERDI E SINISTRA: 8.427 voti – 2,97%
|FUNARO MARIA PIA
|2.422 Voti
|PIGNATARO FRANCESCO GIACOMO
|1.744 Voti
|NOCITO WALTER
|1.237 Voti
|CAMPANA GIUSEPPE
|955 Voti
|COSENTINO MICHELE
|940 Voti
|TURANO ANNUNZIATA
|508 Voti
|DI CESARE DONATELLA
|499 Voti
|GIAMPIETRO GIORGIA CARMENPIA
|205 Voti
|Totale voti liste
|131.877
|FRANCESCO TOSCANO
|LISTE
|Voti (%)
|3.262 voti
1,09%
|DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE: 2.781 – 0,98%
|FILIPPELLI LUCA
|404 Voti
|BUCCIERI ALESSANDRO
|324 Voti
|TOSCANO FRANCESCO
|279 Voti
|CASTRO CLAUDIA
|247 Voti
|RIZZO MARCO
|195 Voti
|CAPUTO LUIGI
|154 Voti
|GAUDIO ROSA
|135 Voti
|MARINACCIO PAOLA
|63 Voti
|VILLI’ CATERINA
|41 Voti
|Totale Voti lista
|2.781