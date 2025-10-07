Elezioni Regionali Calabria, tutte le preferenze e i voti alle liste in provincia di Cosenza – ELENCO

- Advertisement -

COSENZA – Roberto Occhiuto è rieletto Presidente delle Ragione Calabria. Il presidente uscente, a scrutinio ultimato solo a tarda notte (qui tutti i dati), è stato riconfermato con il 57,26% delle preferenze contro il 41,73% ottenuto dal suo sfidante del campo progressista Pasquale Tridico, 16 punti di differenza. Il terzo candidato Francesco Toscano di Democrazia sovrana popolare, ha ottenuto l’1,01%. Forza Italia è il primo partito della regione con il 17,98%, seguito dal Pd con il 13,59.

Il più votato nella circoscrizione Nord – che include tutta la provincia di Cosenza – è stato l’ex assessore all’agricoltura Gianluca Gallo (Forza Italia) con ben 30.165 preferenze che lo fa risultare anche il candidato più votato di tutta la Calabria. Un vero e proprio plebiscito.

I più votati delle liste di Occhiuto

Forza Italia >> Gianluca Gallo (30.165), Pasqualina Straface (13.363), Elisabetta Santoianni (10.661)

Occhiuto Presidente >> Pierluigi Caputo (14.791), Rosaria Succurro (12.201), Ugo Vetere (3.388);

>> (30.165), (13.363), (10.661) >> (14.791), (12.201), (3.388); Fratelli d’Italia >> Angelo Brutto (8.702), Luciana De Francesco (6.542), Francesco Spadafora (5.969)

>> (8.702), (6.542), (5.969) Lega per Salvini Calabria >> Orlandino Greco (5.154), Emira Ciodaro (4.153), Katya Gentile (3.003)

>> (5.154), (4.153), (3.003) Noi Moderati >> Riccardo Rosa (1.195), Sergio Giannino Del Giudice (1.150)

>> (1.195), (1.150) Forza Azzurri >> Gregorio Iannotta (1.124) , Leonardo De Marco (1.104)

>> (1.124) (1.104) Democrazia Cristiana Unione di Centro >> Gennaro Licursi (482), Anna Vigliaturo (479)

>> (482), (479) Sud Chiama Nord – Per le Autonomie – Partito Animalista >> Sara Mauro (179), Virgilio Salvatore Minniti (139).

I più votati delle liste di Tridico

Partito Democratico >> Rosellina Madeo (6.719), Enza Bruno Bossio (5.751)

>> (6.719), (5.751) Tridico Presidente >> Ferdinando Laghi (5.194), Biancamaria Rende (4.435)

>> (5.194), (4.435) Movimento 5 Stelle >> Elisa Scutellà (7.164), Davide Tavernise (7.110)

>> (7.164), (7.110) Democratici Progressisti >> Umberto De Cicco (6.076), Giuseppina Rachele Incarnato (5.055)

>> (6.076), (5.055) Casa Riformista Per la Calabria – Italia Viva >> Filomena Greco (6.670), Giuseppe Graziano (5.229)

>> (6.670), (5.229) Alleanza Verdi Sinistra >> Maria Pia Funaro (2.422), Francesco Giacomo Pignataro (1.744)

Il più votato nella lista di Toscano

Democrazia Sovrana Popolare >> Luca Filippelli (404)

Gli eletti nella Circoscrizione Nord (Cosenza)

Maggioranza

Forza Italia: Gianluca Gallo, Pasqualina Straface, Elisabetta Santoianni

Occhiuto Presidente: Pierluigi Caputo, Rosaria Succurro

Fratelli d’Italia: Angelo Brutto, Luciana De Francesco

Lega Per Salvini Calabria: Orlandino Greco

Noi Moderati: Riccardo Rosa

Minoranza

Partito Democratico: Rosellina Madeo

Tridico Presidente: Ferdinando Laghi

Movimento 5 Stelle: Elisa Scutellà

Democratici Progressisti: Francesco De Cicco

Casa Riformista – Per la Calabria – Italia Viva: Filomena Greco

Calabria 2025 – Circoscrizione Cosenza – RISULTATI

Sezioni: 882/882

Elettori: 725.933 | Votanti: 306.510 – 42,22%

Schede nulle: 6.065 – Schede bianche: 2.437 – Schede contestate: 14

ROBERTO OCCHIUTO LISTE Voti (%) 154.075 voti

51,70%

Tutte le preferenze ai candidati in provincia di Cosenza

FORZA ITALIA: 54.409 voti – 19,16% eletto GALLO GIANLUCA 30.165 Voti eletto STRAFACE PASQUALINA 13.363 Voti eletto SANTOIANNI ELISABETTA 10.661 Voti DE CAPRIO ANTONIO 4.786 Voti CHIAPPETTA PIERCARLO 4.262 Voti IMPIERI FRANCESCA 4.112 Voti BLANDI ANTONELLA 3.274 Voti RUSSO ANTONIO 1.932 Voti MORRONE ANGELA 862 Voti OCCHIUTO PRESIDENTE: 35.276 voti – 12,42% eletto CAPUTO PIERLUIGI 14.791 Voti eletto SUCCURRO ROSARIA 12.201 Voti VETERE UGO 3.388 Voti MINO’ CATALDO 2.840 Voti SALIMBENI MATTIA 1.666 Voti BUFANO FRANCESCHINA 1.016 Voti VENTIMIGLIA VINCENZO 943 Voti GUIDO MARISA FIAMMETTA 559 Voti VANO GIUSEPPINA 511 Voti FRATELLI D’ITALIA: 31.827 voti – 11,21% eletto BRUTTO ANGELO 8.702 Voti eletto DE FRANCESCO LUCIANA 6.542 Voti SPADAFORA FRANCESCO 5.969 Voti MOLINARO PIETRO SANTO 4.634 Voti PIGNATARO ROSA 3.374 Voti MANNARINO SABRINA 3.088 Voti MAURO DORA 2.914 Voti DE GAIO ANNA 2.336 Voti PARROTTA ATTILIO DETTO ATTILIO 1.184 Voti LEGA PER SALVINI CALABRIA: 15.16 voti – 15,34% eletto GRECO ORLANDINO 5.154 Voti CIODARO EMIRA 4.153 Voti GENTILE KATYA 3.003 Voti DE MARCO MARIA ANNUNZIATA DETTA MARIOLINA 1.159 Voti CAPALBO SANTO 955 Voti SCHIAVELLI GIOVANNI BATTISTA 912 Voti BELMONTE ANTONIO 774 Voti COVELLO MICHELE 754 Voti ARDILLO MARIANNA 743 Voti NOI MODERATI: 5.666 voti – 2,00% eletto ROSA RICCARDO 1.195 Voti DEL GIUDICE SERGIO GIANNINO 1.150 Voti GRAVINA DAVIDE 823 Voti LANZINO MARILENA 817 Voti SCALERCIO ELISA 723 Voti MAURO CINZIA 402 Voti SIRIMARCO ADELINA 384 Voti CALIGIURI ENRICO 265 Voti MAZZEI ERMELINDA 255 Voti FORZA AZZURRI: 4.025 Voti: 1,42% IANNOTTA GREGORIO 1.124 Voti DE MARCO LEONARDO 1.104 Voti DE LUCA UMBERTO 587 Voti LAURITO CLEMENTINA FELICIA 577 Voti CARLUCCI DANIELA 223 Voti BERNARDO GASPARE FRANCESCO 168 Voti GRECO FRANCESCA 137 Voti NARDI MASSIMO 46 Voti GATTO LUISA 7 Voti DC UNIONE DI CENTRO: 2.399 voti – 0,84% LICURSI GENNARO 482 Voti VIGLIATURO ANNA 479 Voti BORRELLI VINCENZO 417 Voti PIATTELLO DOMENICO 208 Voti FAZIO ANTONIETTA 177 Voti RUSSO CATALDO ANTONIO 142 Voti ERCOLE MASSIMILIANO 131 Voti CRISCI ROSETTA 106 Voti NACCARATO CINZIA 20 Voti SUD CHIAMA NORD: 495 voti – 0,17% MAURO SARA 179 Voti MINNITI VIRGILIO SALVATORE 139 Voti RADDI ANTONIO 77 Voti CAMPANA ISABELLA 7 Voti CASADEI SIMONA 4 Voti ASTA CARMELO 4 Voti CAPITANO ANNA 2 Voti PALUMBO PATRIK 2 Voti PALAZZOLO SANDRO 1 Voti Totale voti liste 149.258

PASQUALE TRIDICO LISTE Voti (%) 140.657 voti

47,20%

PARTITO DEMOCRATICO: 33.067 – Voti 11,65% eletto MADEO ROSELLINA 6.719 Voti BRUNO BOSSIO VINCENZA DETTA ENZA 5.751 Voti CAPALBO PINO 5.364 Voti IACUCCI FRANCESCO ANTONIO 4.416 Voti LO POLITO DOMENICO DETTO MIMMO 3.811 Voti MAZZUCA GIUSEPPE 3.778 Voti MAZZIA ROSANNA 1.948 Voti DORATO FRANCESCA 1.908 Voti FILIPPO CATIA 1.841 Voti TRIDICO PRESIDENTE: 31.437 voti – 11,07% eletto LAGHI FERDINANDO 5.194 Voti RENDE BIANCAMARIA 4.435 Voti NICOLETTI GIOVAMBATTISTA 4.256 Voti FILIPPELLI RANIERI MARCELLO SILVESTRO 2.254 Voti GIUDICEANDREA EDOARDO DETTO ANTONELLO 2.104 Voti BONOFIGLIO DANIELA 2.017 Voti ROTA STEFANIA 1.348 Voti NOCITI FERDINANDO 1.348 Voti PRINCIPE ROSA 805 Voti MOVIMENTO 5 STELLE 2050: 27.089 voti – 9,54% eletto SCUTELLA’ ELISA 7.164 Voti TAVERNISE DAVIDE 7.110 Voti GIORNO GIUSEPPE 3.238 Voti BATTAGLIA MASSIMILIANO 2.984 Voti BUFFONE VERONICA 2.468 Voti MAIOLINO ANTONIO 1.138 Voti SICOLI TERESA 1.068 Voti CUPARO CONCETTA 716 Voti ORSOMARSO GIANFRANCO DETTO GIANNINO 634 Voti DEMOCRATICI PROGRESSISTI: 16.323 voti: 5,75% eletto DE CICCO FRANCESCO 6.076 Voti INCARNATO GIUSEPPINA RACHELE 5.055 Voti FEDERICO UMBERTO 3.932 Voti PUGLIESE GIUSEPPE 684 Voti LACAVA DOMENICO 581 Voti DONATO DONATELLA 562 Voti PRESTA FILOMENA 314 Voti LATTUCA MARIA ASSUNTA 308 Voti CALIGIURI BIAGIO 41 Voti CASA RIFORMISTA: 15.534 voti – 5,47% eletto GRECO FILOMENA 6.670 Voti GRAZIANO GIUSEPPE 5.229 Voti NICOLETTI LUCANTONIO 1.827 Voti CASTIGLIONE AMERIGO 1.327 Voti SCORZA NORINA 1.133 Voti CUFONE FRANCESCA 1.113 Voti MANFRINATO GIANMARCO 969 Voti DE SETA GABRIELLA 803 Voti SAVASTANO COSIMO 692 Voti ALLEANZA VERDI E SINISTRA: 8.427 voti – 2,97% FUNARO MARIA PIA 2.422 Voti PIGNATARO FRANCESCO GIACOMO 1.744 Voti NOCITO WALTER 1.237 Voti CAMPANA GIUSEPPE 955 Voti COSENTINO MICHELE 940 Voti TURANO ANNUNZIATA 508 Voti DI CESARE DONATELLA 499 Voti GIAMPIETRO GIORGIA CARMENPIA 205 Voti Totale voti liste 131.877

FRANCESCO TOSCANO LISTE Voti (%) 3.262 voti

1,09%

DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE: 2.781 – 0,98% FILIPPELLI LUCA 404 Voti BUCCIERI ALESSANDRO 324 Voti TOSCANO FRANCESCO 279 Voti CASTRO CLAUDIA 247 Voti RIZZO MARCO 195 Voti CAPUTO LUIGI 154 Voti GAUDIO ROSA 135 Voti MARINACCIO PAOLA 63 Voti VILLI’ CATERINA 41 Voti

Totale Voti lista 2.781