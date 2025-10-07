HomeProvincia

Elezioni Regionali Calabria, tutte le preferenze e i voti alle liste in provincia di Cosenza – ELENCO

Tutti i voti dei candidati nelle liste della circoscrizione Nord della provincia di Cosenza

COSENZA – Roberto Occhiuto è rieletto Presidente delle Ragione Calabria. Il presidente uscente, a scrutinio ultimato solo a tarda notte (qui tutti i dati), è stato riconfermato con il 57,26% delle preferenze contro il 41,73% ottenuto dal suo sfidante del campo progressista Pasquale Tridico, 16 punti di differenza. Il terzo candidato Francesco Toscano di Democrazia sovrana popolare, ha ottenuto l’1,01%. Forza Italia è il primo partito della regione con il 17,98%, seguito dal Pd con il 13,59.

Il più votato nella circoscrizione Nord – che include tutta la provincia di Cosenza – è stato l’ex assessore all’agricoltura Gianluca Gallo (Forza Italia) con ben 30.165 preferenze che lo fa risultare anche il candidato più votato di tutta la Calabria. Un vero e proprio plebiscito.

I più votati delle liste di Occhiuto

  • Forza Italia >> Gianluca Gallo (30.165), Pasqualina Straface (13.363), Elisabetta Santoianni (10.661)
    Occhiuto Presidente >> Pierluigi Caputo (14.791), Rosaria Succurro (12.201), Ugo Vetere (3.388);
  • Fratelli d’Italia >> Angelo Brutto (8.702), Luciana De Francesco (6.542), Francesco Spadafora (5.969)
  • Lega per Salvini Calabria >> Orlandino Greco (5.154), Emira Ciodaro (4.153), Katya Gentile (3.003)
  • Noi Moderati >> Riccardo Rosa (1.195), Sergio Giannino Del Giudice (1.150)
  • Forza Azzurri >> Gregorio Iannotta (1.124), Leonardo De Marco (1.104)
  • Democrazia Cristiana Unione di Centro >> Gennaro Licursi (482), Anna Vigliaturo (479)
  • Sud Chiama Nord – Per le Autonomie – Partito Animalista >> Sara Mauro (179), Virgilio Salvatore Minniti (139).

I più votati delle liste di Tridico

  • Partito Democratico >> Rosellina Madeo (6.719), Enza Bruno Bossio (5.751)
  • Tridico Presidente >> Ferdinando Laghi (5.194), Biancamaria Rende (4.435)
  • Movimento 5 Stelle >> Elisa Scutellà (7.164), Davide Tavernise (7.110)
  • Democratici Progressisti >> Umberto De Cicco (6.076), Giuseppina Rachele Incarnato (5.055)
  • Casa Riformista Per la Calabria – Italia Viva >> Filomena Greco (6.670), Giuseppe Graziano (5.229)
  • Alleanza Verdi Sinistra >> Maria Pia Funaro (2.422), Francesco Giacomo Pignataro (1.744)

Il più votato nella lista di Toscano

Democrazia Sovrana Popolare >> Luca Filippelli (404)

Gli eletti nella Circoscrizione Nord (Cosenza)

Maggioranza

Forza Italia: Gianluca Gallo, Pasqualina Straface, Elisabetta Santoianni
Occhiuto Presidente: Pierluigi Caputo, Rosaria Succurro
Fratelli d’Italia: Angelo Brutto, Luciana De Francesco
Lega Per Salvini Calabria: Orlandino Greco
Noi Moderati: Riccardo Rosa

Minoranza

Partito Democratico: Rosellina Madeo
Tridico Presidente: Ferdinando Laghi
Movimento 5 Stelle: Elisa Scutellà
Democratici Progressisti: Francesco De Cicco
Casa Riformista – Per la Calabria – Italia Viva: Filomena Greco

Calabria 2025 – Circoscrizione Cosenza – RISULTATI

Sezioni: 882/882
Elettori: 725.933 | Votanti: 306.510 – 42,22%
Schede nulle: 6.065 –  Schede bianche: 2.437 – Schede contestate: 14

ROBERTO OCCHIUTO  LISTE Voti (%)
Regionali Calabria 2025_Liste Roberto Occhiuto_prv 154.075 voti
51,70%

 

Tutte le preferenze ai candidati in provincia di Cosenza

FORZA ITALIA: 54.409 voti – 19,16%
eletto GALLO GIANLUCA 30.165 Voti
eletto STRAFACE PASQUALINA 13.363 Voti
eletto SANTOIANNI ELISABETTA 10.661 Voti
DE CAPRIO ANTONIO 4.786 Voti
CHIAPPETTA PIERCARLO 4.262 Voti
IMPIERI FRANCESCA 4.112 Voti
BLANDI ANTONELLA 3.274 Voti
RUSSO ANTONIO 1.932 Voti
MORRONE ANGELA 862 Voti
OCCHIUTO PRESIDENTE: 35.276 voti – 12,42%
eletto CAPUTO PIERLUIGI 14.791 Voti
eletto SUCCURRO ROSARIA 12.201 Voti
VETERE UGO 3.388 Voti
MINO’ CATALDO 2.840 Voti
SALIMBENI MATTIA 1.666 Voti
BUFANO FRANCESCHINA 1.016 Voti
VENTIMIGLIA VINCENZO 943 Voti
GUIDO MARISA FIAMMETTA 559 Voti
VANO GIUSEPPINA 511 Voti
FRATELLI D’ITALIA: 31.827 voti – 11,21%
eletto BRUTTO ANGELO 8.702 Voti
eletto DE FRANCESCO LUCIANA 6.542 Voti
SPADAFORA FRANCESCO 5.969 Voti
MOLINARO PIETRO SANTO 4.634 Voti
PIGNATARO ROSA 3.374 Voti
MANNARINO SABRINA 3.088 Voti
MAURO DORA 2.914 Voti
DE GAIO ANNA 2.336 Voti
PARROTTA ATTILIO DETTO ATTILIO 1.184 Voti
LEGA PER SALVINI CALABRIA: 15.16 voti – 15,34%
eletto GRECO ORLANDINO 5.154 Voti
CIODARO EMIRA 4.153 Voti
GENTILE KATYA 3.003 Voti
DE MARCO MARIA ANNUNZIATA DETTA MARIOLINA 1.159 Voti
CAPALBO SANTO 955 Voti
SCHIAVELLI GIOVANNI BATTISTA 912 Voti
BELMONTE ANTONIO 774 Voti
COVELLO MICHELE 754 Voti
ARDILLO MARIANNA 743 Voti
NOI MODERATI: 5.666 voti – 2,00%
eletto ROSA RICCARDO 1.195 Voti
DEL GIUDICE SERGIO GIANNINO 1.150 Voti
GRAVINA DAVIDE 823 Voti
LANZINO MARILENA 817 Voti
SCALERCIO ELISA 723 Voti
MAURO CINZIA 402 Voti
SIRIMARCO ADELINA 384 Voti
CALIGIURI ENRICO 265 Voti
MAZZEI ERMELINDA 255 Voti
FORZA AZZURRI: 4.025 Voti: 1,42%
IANNOTTA GREGORIO 1.124 Voti
DE MARCO LEONARDO 1.104 Voti
DE LUCA UMBERTO 587 Voti
LAURITO CLEMENTINA FELICIA 577 Voti
CARLUCCI DANIELA 223 Voti
BERNARDO GASPARE FRANCESCO 168 Voti
GRECO FRANCESCA 137 Voti
NARDI MASSIMO 46 Voti
GATTO LUISA 7 Voti
DC UNIONE DI CENTRO: 2.399 voti – 0,84%  

 
LICURSI GENNARO 482 Voti
VIGLIATURO ANNA 479 Voti
BORRELLI VINCENZO 417 Voti
PIATTELLO DOMENICO 208 Voti
FAZIO ANTONIETTA 177 Voti
RUSSO CATALDO ANTONIO 142 Voti
ERCOLE MASSIMILIANO 131 Voti
CRISCI ROSETTA 106 Voti
NACCARATO CINZIA 20 Voti
SUD CHIAMA NORD: 495 voti – 0,17% 
MAURO SARA 179 Voti
MINNITI VIRGILIO SALVATORE 139 Voti
RADDI ANTONIO 77 Voti
CAMPANA ISABELLA 7 Voti
CASADEI SIMONA 4 Voti
ASTA CARMELO 4 Voti
CAPITANO ANNA 2 Voti
PALUMBO PATRIK 2 Voti
PALAZZOLO SANDRO 1 Voti
Totale voti liste 149.258

 

PASQUALE TRIDICO LISTE  Voti (%)
Pasquale Tridico 140.657 voti
47,20%

 

PDPARTITO DEMOCRATICO: 33.067 – Voti 11,65%
eletto MADEO ROSELLINA 6.719 Voti
BRUNO BOSSIO VINCENZA DETTA ENZA 5.751 Voti
CAPALBO PINO 5.364 Voti
IACUCCI FRANCESCO ANTONIO 4.416 Voti
LO POLITO DOMENICO DETTO MIMMO 3.811 Voti
MAZZUCA GIUSEPPE 3.778 Voti
MAZZIA ROSANNA 1.948 Voti
DORATO FRANCESCA 1.908 Voti
FILIPPO CATIA 1.841 Voti
Pasquale tridico presidenteTRIDICO PRESIDENTE: 31.437 voti – 11,07%
eletto LAGHI FERDINANDO 5.194 Voti
RENDE BIANCAMARIA 4.435 Voti
NICOLETTI GIOVAMBATTISTA 4.256 Voti
FILIPPELLI RANIERI MARCELLO SILVESTRO 2.254 Voti
GIUDICEANDREA EDOARDO DETTO ANTONELLO 2.104 Voti
BONOFIGLIO DANIELA 2.017 Voti
ROTA STEFANIA 1.348 Voti
NOCITI FERDINANDO 1.348 Voti
PRINCIPE ROSA 805 Voti
Movimento 5 StelleMOVIMENTO 5 STELLE 2050: 27.089 voti – 9,54%
eletto SCUTELLA’ ELISA 7.164 Voti
TAVERNISE DAVIDE 7.110 Voti
GIORNO GIUSEPPE 3.238 Voti
BATTAGLIA MASSIMILIANO 2.984 Voti
BUFFONE VERONICA 2.468 Voti
MAIOLINO ANTONIO 1.138 Voti
SICOLI TERESA 1.068 Voti
CUPARO CONCETTA 716 Voti
ORSOMARSO GIANFRANCO DETTO GIANNINO 634 Voti
Democratici ProgressistiDEMOCRATICI PROGRESSISTI: 16.323 voti: 5,75%
eletto DE CICCO FRANCESCO 6.076 Voti
INCARNATO GIUSEPPINA RACHELE 5.055 Voti
FEDERICO UMBERTO 3.932 Voti
PUGLIESE GIUSEPPE 684 Voti
LACAVA DOMENICO 581 Voti
DONATO DONATELLA 562 Voti
PRESTA FILOMENA 314 Voti
LATTUCA MARIA ASSUNTA 308 Voti
CALIGIURI BIAGIO 41 Voti
CASA RIFORMISTA: 15.534 voti – 5,47% 
eletto GRECO FILOMENA 6.670 Voti
GRAZIANO GIUSEPPE 5.229 Voti
NICOLETTI LUCANTONIO 1.827 Voti
CASTIGLIONE AMERIGO 1.327 Voti
SCORZA NORINA 1.133 Voti
CUFONE FRANCESCA 1.113 Voti
MANFRINATO GIANMARCO 969 Voti
DE SETA GABRIELLA 803 Voti
SAVASTANO COSIMO 692 Voti
alleanza verdi e sinistraALLEANZA VERDI E SINISTRA: 8.427 voti – 2,97%
FUNARO MARIA PIA 2.422 Voti
PIGNATARO FRANCESCO GIACOMO 1.744 Voti
NOCITO WALTER 1.237 Voti
CAMPANA GIUSEPPE 955 Voti
COSENTINO MICHELE 940 Voti
TURANO ANNUNZIATA 508 Voti
DI CESARE DONATELLA 499 Voti
GIAMPIETRO GIORGIA CARMENPIA 205 Voti
Totale voti liste 131.877

 

FRANCESCO TOSCANO LISTE Voti (%)
Democrazia Sovrana Popolare-DSP 3.262 voti
 1,09%

 

Democrazia Sovrana Popolare-DSPDEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE: 2.781 – 0,98%
FILIPPELLI LUCA 404 Voti
BUCCIERI ALESSANDRO 324 Voti
TOSCANO FRANCESCO 279 Voti
CASTRO CLAUDIA 247 Voti
RIZZO MARCO 195 Voti
CAPUTO LUIGI 154 Voti
GAUDIO ROSA 135 Voti
MARINACCIO PAOLA 63 Voti
VILLI’ CATERINA 41 Voti
Totale Voti lista 2.781
