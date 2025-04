Elezioni Paola, il centrodestra verso la candidatura a sindaco di Basilio Ferrari

- Advertisement -

PAOLA – A due settimane dalla presentazione delle liste per le elezioni amministrative, dove sarà interessato anche il Comune di Paola, il centrodestra sembrerebbe aver individuato il candidato a sindaco da contrapporre agli altri due aspiranti a primo cittadino, entrambi di centrosinistra, Roberto Perrotta del Partito Socialista e Graziano Di Natale del Partito Democratico. Si tratta di Basilio Ferrari, attuale commissario cittadino di Forza Italia .

Una candidatura unitaria, quella del commissario cittadino di Forza Italia che dovrebbe metter d’accordo l’intera coalizione, dopo le fibrillazioni che hanno caratterizzato questa fase di pre campagna elettorale. Basilio Ferrari, può vantare già una comprovata esperienza amministrativa avendo già amministrato da sindaco la città di Paola in un quinquennio non facile dal 2012 al 2016, dopo aver ereditato un ente in dissesto economico, riuscendo con la sua giovane amministrazione di allora a risanarlo, determinato dopo cinque anni di amministrazione guidata dal suo predecessore, Roberto Perrotta che in questa tornata elettorale, ha deciso di scendere nuovamente in campo.