Eletta Miss Mamma Italiana Gold 2023, premiata anche una mamma di Castrovillari

COSENZA – “Miss Mamma Italiana” è il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia, con marchio registrato, dedicato alla figura della mamma ed il concorso è riservato a tutte le mamme italiane ed è suddiviso in tre categorie: fascia di età 25/45 anni (le cui Fasi Finali si è svolgeranno dal 7 al 10 settembre a Bellaria – Riviera Romagnola), la fascia “Gold”, per le mamme aventi un’età tra i 46 ed i 55 anni e la fascia “Evergreen”, per le mamme con più di 56 anni.

Il concorso, giunto quest’anno alla sua 30° edizione non vuole premiare solo la bellezza ma intende valorizzare il ruolo della mamma come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società. “Miss Mamma Italiana” sostiene Arianne, Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 4 milioni di donne italiane in età fertile.

Sono state 32 le mamme finaliste, provenienti da diverse regioni italiane, che hanno sfilato prima in abito elegante, poi hanno sostenuto una prova di abilità che rappresentasse al meglio la loro personalità.

Vincitrice, con la fascia, la corona ed il trofeo di “Miss Mamma Italiana GOLD 2023” Elisabetta Esposito, 46 anni, istruttrice di karate, di Sarmeola di Rubano (Padova), mamma di Noah di 7 anni. “Miss Mamma Italiana GOLD 2023” è una bellissima donna con lunghi capelli neri e occhi verdi, dolce, solare e simpatica, con una grande passione per le arti marziali. Elisabetta è cintura nera 4° Dan; atleta agonista dal 1993 e dal 1995 insegnante di karate. Tra le sue vittorie più importanti: Titolo Italiano Senior FIAM nel 2007; 1° a squadre e 2° individuale ai Mondiali WKC del 2007; 5 titoli italiani, categoria Master Libertas, nel 2015, 2017, 2021 e 2022 e 3° classificata ai Campionati Mondiali WGKF nel 2022.

Altre fasce sono state assegnate dalla giuria:

– “Miss Mamma Italiana GOLD DAMIGELLA D’ONORE” VALENTINA CAVINATO, 46 anni, casalinga, di Treviso, mamma di Niccolò, Riccardo e Leonardo, di 17, 13 e 11 anni;

-“Miss Mamma Italiana GOLD SPONSOR TOP” ORIETTA MINIELLO, 47 anni, casalinga, di Dovera (Cremona), mamma di Luca, Andrea e Cecilia, di 18, 15 e 5 anni;

-“Miss Mamma Italiana GOLD ELEGANZA” LETIZIA INGROSSO, 50 anni, direttore di una struttura sanitaria, di Abano Terme (Padova), mamma di Francesco e Leonardo, di 25 e 21 anni;

-“Miss Mamma Italiana GOLD RADIOSA” SIMONA MASSIMI, 47 anni, ufficiale di gara, di Castelfranco Veneto (Treviso), mamma di Laerte e Lapo, gemelli di 15 anni;

-“Miss Mamma Italiana GOLD ROMANTICA” CATIA CALLEGARO, 54 anni, casalinga, di Campolongo Maggiore (Venezia), mamma di Daniel e Lisa, di 27 e 25 anni;

-“Miss Mamma Italiana GOLD DOLCEZZA” ROBERTA MULAS, 53 anni, psicologa, di Cagliari, mamma di Clara e Delia, gemelle di 18 anni;

-“Miss Mamma Italiana GOLD SORRISO” CHIARA MEDEA, 46 anni, impiegata, di Treviso, mamma di Lorenzo e Davide, di 14 ed 11 anni;

-“Miss Mamma Italiana GOLD GLAMOUR” KATIA ESPOSITO, 47 anni, consulente commerciale, di Calcinaia (Pisa), mamma di Francesco di 13 anni;

-“Miss Mamma Italiana GOLD SOLARE” BARBARA PETRELLA, 51 anni, responsabile qualità, di Parma, mamma di Martina di 23 anni;

-“Miss Mamma Italiana GOLD SPRINT” MICAELA VOCCOLA, 51 anni, impiegata, di Mestrino (Padova), mamma di Ilaria, Alberto ed Alessandro, di 21, 18 e 16 anni;

-“Miss Mamma Italiana GOLD FASHION” GIUSEPPINA IMPEDOVO, 54 anni, libera professionista, di Castrovillari (Cosenza), mamma di Sara, Sophia e Carmine, di 31, 23 e 17 anni;

-“Miss Mamma Italiana GOLD CHIC” LOREDANA GARGIULO, 49 anni, avvocato, di Ercolano (Napoli), mamma di Francesco, Martina e Flavio, di 22, 16 e 10 anni.

Elisabetta Esposito e le altre mamme vincitrici di questa edizione saranno protagoniste del Calendario “Miss Mamma Italiana GOLD 2024”, giunto quest’anno alla sua 21° edizione. L’evento è stato presentato da Paolo Teti ideatore e Patron del concorso e da Linda Lodesani.