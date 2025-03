Efficientamento delle reti idriche, Mendicino nel processo di ingegnerizzazione di serbatoi e reti

- Advertisement -

MENDICINO (CS) – Accompagnata dal responsabile dell’Ufficio tecnico Ing. Roberto Greco, il sindaco Irma Bucarelli ha visitato le aree interessate dai lavori, sottolineando l’importanza di questo progetto per la comunità: «L’avvio concreto dei cantieri segna un passo significativo verso il miglioramento dei nostri servizi idrici. Ringrazio di cuore la Regione Calabria per aver scelto Mendicino come uno dei comuni pionieri in questo percorso di efficientamento. Questo progetto non solo ci permetterà di modernizzare i nostri impianti, ma garantirà anche una gestione più sostenibile delle risorse idriche, a beneficio di tutti i cittadini».

Il sindaco ha poi aggiunto: «Siamo consapevoli dell’importanza di una rete idrica efficiente e all’avanguardia, in grado di ridurre gli sprechi e garantire un servizio di qualità. Con questo intervento, Mendicino si avvia verso un futuro più sostenibile e responsabile».

I lavori

Includono l’ingegnerizzazione dei serbatoi e l’ottimizzazione delle reti idriche, rappresentano un investimento significativo per il comune, volto a garantire un servizio idrico più efficiente e a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Il primo obiettivo del progetto è comunque quello di “ingegnerizzare le reti”, realizzando un dettagliato stato di fatto sia fisico che idraulico che costituisce il punto di partenza corretto per la definizione del piano di infrastrutturazione, necessario a guidare nel tempo il risanamento delle reti di distribuzione.

Altro obiettivo fondamentale è quello di recuperare volumi idrici riducendo le perdite sia amministrative – mediante sostituzione di contatori – che di rete – attraverso la prima campagna sistematica di ricerca perdite e sostituzione mirata di alcuni tratti di condotta.

Con la ricerca perdite in rete si avrà sia il recupero di risorsa, sia il conseguente alleggerimento dell’attività di manutenzione ordinaria; come noto però, questo tipo di risanamento tende ad annullarsi nel tempo ed è quindi necessario implementare un processo ciclico di ricerca perdite, che potrà essere eseguito dai tecnici stessi della gestione, opportunamente formati.

Con la sostituzione mirata delle reti si ridurranno le perdite di sottofondo nei tronchi di rete più deteriorati, producendo un effetto continuato nel tempo col beneficio a lungo termine del rinnovamento della rete stessa. In termini generali, sia le attività relative ai lavori di ricerca e riparazione delle perdite, sia quelle dei lavori di sostituzione mirata delle condotte, consentiranno una migliore gestione dell’esercizio delle reti.