Educazione stradale: a Paola la prossima tappa tra test e simulatori di guida – VIDEO

PAOLA (CS) – Venerdì prossimo 11 agosto, a partire dalle 20 in piazza IV° Novembre in pieno centro a Paola farà tappa la nuova campagna di educazione stradale che la Polizia di Stato ha organizzato per l’estate 2023.

Per tutto il periodo vacanziero, i consigli di guida sicura e sostenibile della Polizia Stradale accompagneranno i turisti nelle principali località turistiche italiane.

In Calabria, la carovana di legalità esordirà nella città di San Francesco con il Pullman azzurro della Polizia di Stato, un’aula didattica itinerante grazie alla quale gli esperti della Polizia Stradale fanno scuola di sicurezza: sarà possibile provare un simulatore di guida, testare i propri riflessi nel percorso che riproduce gli effetti della guida in stato di ebbrezza ed altre attività interattive che consentiranno di provare in prima persona i pericoli di una guida alterata da assunzione di alcol e droghe.

Tutti i cittadini di Paola, turisti e non, compresa un’associazione di boy scout, potranno confrontarsi con tali attività oltre che ammirare il veicolo Lamborghini Huracan con colori Polizia normalmente adibita a trasporto urgente di organi.

Il personale della Sezione Polizia Stradale di Cosenza, del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Paola e l’Amministrazione comunale cittadina guidata dal Sindaco saranno presenti in piazza con appositi stand divulgativi.