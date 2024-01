Ecco l’inverno: dall’Epifania piomba il freddo artico. Sila finalmente pronta al pieno di neve

COSENZA – Era la notizia più attesa dagli appassionati di sci e degli sport invernali. Quando poter tornare a sciare in Sila. Dopo un avvio di inverno assolutamente grigio e con un clima praticamente autunnale e mite, fatta eccezione per qualche leggera spolverata sulle cime più alte, da metà gennaio le montagne dell’altipiano silano potranno finalmente fare il pieno di neve e dare così il via alla stagione invernale soprattutto a Camigliatello e Lorica.

Il tempo in Italia sta per subire un drastico cambiamento, portando con sé diverse perturbazioni che sgretoleranno l’anticiclone, assoluto protagonista per tutto il periodo natalizio. Ma la notizia più importante è l’arrivo dell’inverno con temperature più consone al periodo e, come detto anche della neve. In pianura al Nord est, a quote collinari al centro in montagna al Sud e sulla Calabria. Un cambio deciso di scenario che si concretizzerà nel fine settimana, subito dopo l’Epifania.

Vortice ciclonico attirerà aria artica dalla Scandinavia

Proprio nel giorno della Befana un profondo vortice ciclonico si formerà nel Mediterraneo a ridosso dell’Italia. Vortice che sarà foriero di precipitazioni e maltempo diffuso soprattutto al nord Est e al Centro-Sud con piogge intense e temporali. Le temperature saranno ancora abbastanza alte ma nei giorni successivi, il vortice, richiamerà aria gelida di origine artica dal Baltico e dalla Scandinavia che che interesserà tutto il Paese con un crollo delle temperature.

Maltempo diffuso in Calabria, neve sulla Sila

Arriverà dunque il tanto atteso inverno, con freddo intenso al Nord e possibili nevicate anche in pianura. Al centro i fiocchi bianchi potrebbero interessare le zone collinari mentre al Sud e sulla Calabria ci saranno le precipitazioni più intense da giovedì fino a domenica con nevicate abbondanti dai 1000/1200 metri di quota. A partire soprattutto da sabato le temperature inizieranno a diminuire in modo sensibile con valori tipicamente invernali accompagnati anche da venti freddi da nord.