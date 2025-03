- Advertisement -

ACRI (CS) – Il pane tradizionale realizzato dallo chef panificatore Antonio Milordo di Acri, nel Panificio San Luigi, è il migliore d’Italia. Il primo posto decretato al campionato italiano organizzato dalla FIPGC Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria (che ha premiato la Calabria anche con la miglior colomba d’Italia), che ha dato il primo posto al “Peanu e na vota” come miglior pane casareccio FIPGC 2025. Questo è solo l’ultimo premio vinto dal Panificio San Luigi che dal oltre 35 anni sa coniugare tradizione e genuinità grazie all’altissima qualità dei prodotti a cominciare dalle farine. Inserito nella guida dell’Espresso tra “i Pani d’Italia”, il Gambero Rosso dal 2021 lo inserisce nell’elenco dei migliori Panifici d’Italia premiandolo con i “due pani”. A Roma, nel 2024 ha ricevuto il premio dalla Camera di Commercio nella categoria “Pani tradizionali e storici di fumento duro”.

La bontà del “Peanu e na vota”: miglior pane tradizionale d’Italia

Come lascia intendere il nome stesso nel dialetto di Acri, “U peanu e na vota” ovvero il pane di una volta è realizzato seguendo un’antichissima tradizione nel panificio San Luigi, il pane tradizionale viene realizzato utilizzando farine di grani antichi macinati a pietra: Verna, Senatore, Cappelli e Jeramnu. Il pane utilizza esclusivamente lievito madre, doppia lievitazione e cottura in forno a legna che dona la pane finito una costa croccante, mollica alveolata e un’equilibrata acidità. «Per fare il panificatore ci vuole amore, passione e tanto sacrificio – ha dichiarato Antonio Milordo. Questo è un premio che ci ripaga delle energie che spendiamo ogni giorno. Ringrazio innanzitutto i miei collaboratori perché solo lavorando in team si possono raggiungere questi risultati. Il nostro segreto? Le farine, il lievito ma anche l’acqua che deve essere molto dolce. In più il nostro microclima aiuta per avere una lievitazione perfetta».

Questi tutti i vincitori dei Campionati per il Miglior Pane Artigianale d’Italia FIPGC 2025

1 posto per il Miglior Pane Tradizionale FIPGC 2025

Antonio Milordo – Calabria

1 posto per il Miglior Pane Innovativo FIPGC 2025

Raiola Rosa – Campania

1 posto per il Miglior Dolce da Forno FIPGC 2025

Di Gennaro Massimiliano – Abruzzo

1 primo posto per il Miglior Pane Artistico FIPGC 2025

Frau Maria Grazia – Sardegna