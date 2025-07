È cosentina la prima rettrice nella storia della Puglia: si tratta di Maria Antonietta Aiello

- Advertisement -

COSENZA – È nata e ha studiato in Calabria la prima rettrice nella storia della Puglia. Si tratta di Maria Antonietta Aiello, docente di Ingegneria, originaria di Marzi, in provincia di Cosenza, si è laureta in Ingegneria presso l’Università della Calabria. Aiello è stata eletta al vertice di UniSalento e guiderà l’ateneo fino al 2031. Sarà lei, dal prossimo 1° novembre, a prendere il testimone dal rettore uscente Fabio Pollice.

Un traguardo eccezionale quello che si festeggia dunque in tutto il mondo accademico pugliese e non solo e che porta grande soddisfazione e ammirazione in tutta la Calabria ed in particolare nella provincia di Cosenza che ha visto la nuova rettrice di UniSalento crescere e formarsi.

Prima rettrice in Puglia, Aiello: “UniSalento una casa dove tutti devono sentirsi benvenuti”

I voti della comunità accademica sono confluiti in blocco verso Aiello nel secondo turno delle votazioni, dopo che gli altri due candidati si sono ritirati. Si trattava di Luigi Melica, direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche e Salvatore Rizzello, direttore della Scuola superiore Isufi. La docente cosentina ricopirima nell’università puglieese già il ruolo di prorettrice vicaria e ordinaria di Tecnica delle costruzioni al Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione.

“Vorrei innanzitutto ringraziare la comunità accademica, i docenti, il personale tecnico amministrativo, gli studenti e le studentesse – il commentato a caldo della professoressa Aiello a seguito della nomina – per il sostegno e la fiducia che mi hanno accordato: sento forte la responsabilità di onorare l’impegno che mi hanno affidato, accompagnando con rinnovata forza e determinazione il cammino di UniSalento verso un nuovo orizzonte di progresso che metta sempre al centro le persone, i loro problemi, i loro sogni”.

“Nel settantesimo anniversario dalla sua fondazione, è per me motivo di orgoglio diventare la prima rettrice di questo ateneo: non ho dubbi che altre ce ne saranno, perché non c’è alternativa a un futuro di reali pari opportunità se si vuole, insieme, alimentare la ricerca, l’economia e tenere viva e vivace questa Casa della conoscenza che è l’Università del Salento. Una casa – ha concluso la nuova rettrice – dove tutti e tutte devono sentirsi benvenuti”.