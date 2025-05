Due nuovi sacerdoti nella Diocesi di San Marco Argentano – Scalea, domani l’ordinazione

- Advertisement -

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – Domani, giovedì 8 maggio, in cattedrale, mons. Stefano Rega ordinerà due nuovi sacerdoti. Sarà un giorno di grande festa per la Diocesi di San Marco Argentano – Scalea quello di giovedì 8 maggio 2025. Alle ore 18.00, presso la Chiesa Cattedrale in San Marco Argentano, avrà luogo l’Ordinazione Presbiterale dei diaconi Mattia Pio De Marco e Giuseppe Emanuele Lagatta.

La celebrazione sarà presieduta da mons. Stefano Rega, vescovo della Diocesi, che con l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria conferirà ai due candidati il sacramento dell’Ordine, consacrandoli al ministero sacerdotale. Si tratta di un evento di grande significato per l’intera Chiesa diocesana, che si unisce nella preghiera e nella gioia per l’accoglienza di due nuovi presbiteri.

La risposta vocazionale di Mattia Pio De Marco e Giuseppe Emanuele La Gatta, frutto di un cammino di fede e di dedizione, rappresenta un segno eloquente della vitalità e della speranza della Chiesa locale.

Nei giorni successivi all’ordinazione, i novelli sacerdoti presiederanno le loro prime celebrazioni eucaristiche: Don Mattia Pio De Marco celebrerà la prima Messa venerdì 9 maggio alle ore 18.30 presso la Chiesa Santa Famiglia in contrada Pastina, a Santa Maria del Cedro. Don Giuseppe Emanuele Lagatta presiederà la sua prima Eucaristia sabato 10 maggio alle ore 18.00 presso la Parrocchia Santa Maria della Grotta a Praia a Mare. La comunità diocesana partecipa a questi momenti di festa e di grazia, per accompagnare con affetto e preghiera i due nuovi sacerdoti nei primi passi del loro ministero.