Due mesi dalla morte di Serafino Congi, San Giovanni in Fiore lo ricorda con un momento di preghiera

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Sono passati due mesi dal 4 gennaio scorso, quando Serafino Congi, morì dopo aver atteso per oltre tre ore un’ambulanza, che lo portasse dal centro silano all’Annunzia di Cosenza. Stasera, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, un momento di preghiera e di riflessione, alle 19, per il 48enne sangiovannese.

Il comitato SI-LA Salute Bene Comune nell’invitare alla partecipazione scrive “Siamo una popolazione fatta di persone, ognuna con una storia diversa e sotto lo stesso cielo: qui ancora si muore. Condividiamo insieme la condizione di emergenza-urgenza. Condividiamo insieme il mancato esercizio di diritto alla salute“. Da qui le richieste: “sei medici, due anestesisti, un cardiologo giornaliero, l’attivazione O. B. I. , sei medici al 118, quaranta turni in guardia medica e – conclude la nota – superare la criticità che vede come Spoke di riferimento Cetraro”.