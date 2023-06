Due incidenti in poche ore a Luzzi e a Longobardi, quattro persone ferite

LUZZI (CS) – L’incidente stradale si è verificato intorno alle 18.20 sulla Statale 660 in contrada Muri, nel Comune di Luzzi. I vigili del fuoco di Cosenza, allertati dai carabinieri sono intervenuti per tentare di liberare uno dei conducenti rimasto incastrato tra le lamiere. La persona ferita è stata affidata al personale sanitario del 118 per le cure del caso. E’ stata poi trasferita in elisoccorso in ospedale. L’altro conducente era stato già estratto dai sanitari del 118. Sul tratto stradale ancora permangono limitazioni alla viabilità.

A Longobardi invece, sulla Statale 18 tirrenica, un altro incidente intorno alle 20.30 ha visto impegnati i vigili del fuoco di Paola. Nell’impatto sono rimaste coinvolte due autovetture. Due le persone ferite, di cui una incastrata tra le lamiere dell’abitacolo. Estratta, è stata affidata ai sanitari del 118 per le cure del caso. La SS18 chiusa in entrambi i sensi di marcia. Sul posto anche la polizia stradale per gli adempimenti di competenza.