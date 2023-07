COSENZA – I vigili del fuoco sono a lavoro in queste ore per spegnere due incendi scoppiati nei comuni di Acri e Luzzi. Quello più vasto si sta sviluppando in questo momento a Luzzi dove alcune strade, stando alle prime informazioni, sono state chiuse al transito.

Preoccupano, invece, le fiamme che si stanno sviluppando ad Acri, frazione Pucchio, nei pressi di una zona collinare vicino all’abitato. Secondo quanto si apprende, al momento l’incendio sembra circoscritto.