Dramma sfiorato sul Pollino: mamma e figlia di 9 anni trovate dopo ore di ricerche

Critiche, ma finite bene, le operazioni di soccorso a causa della mancanza di copertura tra Frascineto e Civita, territorio da cui era stato lanciato l'allarme

COSENZA – Alle 18:00 di ieri, 21 agosto, la stazione Pollino del Soccorso Alpino Speleologico calabrese è stata allertata dalla centrale operativa per una donna e una bambina di 9 anni di Milano in difficoltà nel territorio tra Frascineto e Civita (CS). Le comunicazioni tra la donna e la centrale operativa di Cosenza si è interrotta e non più ripristinata (la zona da dove la signora ha chiesto aiuto non ha una copertura telefonica; precisamente la donna è stata agganciata dalla centrale operativa di Potenza che appena ha ricevuto dettagli dalla stessa di trovarsi zona Civita (CS) ha prontamente passato la comunicazione di allerta alla centrale di Cosenza).

La situazione è subito parsa critica e la squadra di tecnici del Soccorso Alpino di guardia attiva è stata prontamente chiamata a intervenire, e un’altra squadra di operatori è rapidamente partita in supporto. Operativi anche i tecnici del Soccorso Alpino in guardia attiva della stazione Pollino versante Lucano che si sono subito portati al Passo delle Ciavole in perlustrazione e supporto tecnico.

La signora si trovava in escursione con l’intera famiglia: coppia genitoriale e 3 figli (un bambino e due bambine). L’uomo e la donna hanno scelto però due percorsi differenti con l’intento di ritrovarsi al Piano di Acquafredda (1800 metri circa). L’uomo con i due figli maggiori rientrano all’auto caravan lasciata a Colle Marcione (1230 metri circa) nel Parco Nazionale del Pollino, senza però incontrarsi con la moglie come da programmi.

Ingaggiata anche l’Aeronautica Militare di Gioia del Colle, missione di volo poi annullata in quanto la squadra di terra dei tecnici del Soccorso Alpino calabrese ha avvistato, soccorso e supportato la donna e la bambina accompagnandoli fino all’auto. Presenti sul posto anche gli operatori del soccorso alpino della Guardia di Finanza e i Carabinieri Forestali di Civita.

