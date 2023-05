SCALEA (CS) – Dramma a Scalea dove un uomo è morto schiacciato dal suo trattore. La tragedia si è consumata in zona Piano Grande. Carmelo Crusco di 84 anni, ex dipendente del comune di Scalea in pensione, stava lavorando questa mattina un terreno familiare a Scalea quando il mezzo si è ribaltato, schiacciandolo e uccidendolo sul colpo. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118 intervenuti con l’elisoccorso, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul caso indagano i carabinieri.

