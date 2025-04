Dramma a San Giorgio Albanese. Muore schiacciato dal rimorchio-cisterna di un trattore

- Advertisement -

SAN GIORGIO ALBANESE (CS) – Tragedia nelle campagne di San Giorgio Albanese nel Cosentino. Un uomo di 73 anni ha perso la vita a seguito di un tragico incidente avvenuto in contrada Pantanello. Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto una cisterna collegata al rimorchio di un mezzo agricolo perdendo la vita. La vittima era probabilmente impegnata in alcuni lavori agricoli quando è avvenuta la tragedia le cui cause sono ancora in fase di accertamento.

Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Corigliano-Rossano che hanno estratto l’uomo da sotto il mezzo e messo in sicurezza la zona, mentre i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Presenti anche i carabinieri a cui sono affidare le indagini per ricostruire quanto accaduto mentre è atteso anche l’arrivo del magistrato di turno dalla Procura di Castrovillari.