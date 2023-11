Dramma a Corigliano Rossano, si ribalta col muletto: muore schiacciato 45enne

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Tragico pomeriggio in locatà Forello a Corigliano Rossano dove un uomo di 45 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal muletto che stava conducendo, mentre era intento nel suo lavoro. Sul posto i sanitari del 118 e l’elisoccorso di Cosenza che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Presenti anche i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia locale e della Polizia di Stato e il magistrato di turno della Procura di Castrovillari per i rilievi del caso. Si indaga ora per capire la dinamica dell’incidente e la manovra che ha condotto l’uomo al drammatico decesso.

