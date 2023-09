Dramma a Carolei, con il trattore finisce in una scarpata e muore

CAROLEI – Tragedia a Carolei, muore trascinato sul fondo di una scarpata a bordo del suo trattore. La vittima, Antonio Palermo, è morto in contrada Pantano Lungo a Carolei dove con il suo trattore era andato a raccogliere legna quando avrebbe perso il controllo del mezzo. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono giunti i vigili urbani, i sanitari e le forze dell’ordine.

“Una atroce disgrazia ha colpito la nostra comunità – scrive su Facebook il sindaco Francesco Iannucci -. Ciao Totonno, ciao amico mio, uomo di una bontà assoluta. È triste sapere – chiosa il primo cittadino – di non poter ricevere più le tue telefonate. Riposa in pace”.