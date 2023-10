Donazione di sangue, carabinieri di Castrovillari rispondono all’appello

CASTROVILLARI (CS) – Uomini e donne dell’Arma appartenenti a tutte le Stazioni ricomprese nella Compagnia Carabinieri di Castrovillari hanno risposto positivamente all’appello partecipando ad una donazione straordinaria di sangue. Nel corso della settimana scorsa infatti, cogliendo l’invito rivolto dal Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Castrovillari, un folto numero di militari si è presentato volontariamente in giornate appositamente dedicate fornendo un ulteriore segnale inequivocabile di solidarietà nei confronti della collettività e del prossimo. L’iniziativa è stata proposta dalla d.ssa Giulia Micciulli, responsabile del Servizio Trasfusionale del ‘Ferrari’.

Un gesto semplice, non oneroso, che testimonia la vicinanza ai bisogni della comunità da parte dei Carabinieri, reso possibile grazie ad un’altrettanta semplice e rapida organizzazione di medici e infermieri che quotidianamente sono disponibili a ricevere i cittadini presso il centro trasfusionale in modo da garantire la costante e pronta disponibilità delle prestazioni trasfusionali necessarie per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Ringraziando fattivamente il personale sanitario per il servizio reso a tutta la cittadinanza, con senso di responsabilità i Carabinieri di Castrovillari si impegnano a rinnovare l’iniziativa terminato l’intervallo di tempo previsto per donare nuovamente il sangue (tre mesi per uomini e donne, 6 mesi per le donne in età fertile).