Diario di Don Santino Borrelli, parroco di Donnici: oltre 500 chilometri a piedi da Ottawa a Toronto

Dopo 15 giorni di cammino a piedi ed aver percorso oltre 500 chilometri dalla partenza da Ottawa, Don Santino Borrelli e il gruppo di pellegrini che lo stanno seguendo in questa impresa, sono giunti a Toronto

COSENZA – Dopo 15 giorni di cammino a piedi ed aver percorso oltre 500 chilometri dalla partenza dalla capitale canadese, Ottawa, Don Santino Borrelli e il gruppo di pellegrini che lo stanno seguendo in questa impresa, sono giunti a Toronto. Qui e nella vicina Woodbridge, dove è attiva la “Comunità Ardorina” (con “Casa Madre a Montalto Uffugo), diretta da Padre Eugenio Filice, originario di Santo Stefano di Rogliano, Don Santino incontrerà la numerosa comunità di emigranti italiani, anche nel corso di Celebrazioni Eucaristiche. Molteplici e intense sono state le emozioni di questi 15 giorni di cammino, anche perché, in varie tappe, diverse persone canadesi hanno voluto condividere l’esperienza di fede dei pellegrini.

Don Santino, giornalmente, sta tenendo un “diario” pubblicato sulla pagina facebook della “Parrocchia San Michele Arcangelo – Donnici Inferiore”, anche per condividere le proprie riflessioni con le centinaia di persone, non solo calabresi che, idealmente, stanno camminando con il Sacerdote. Nei giorni di incontri in Toronto Don Santino conta, anche, di ricevere la benedizione dell’Arcivescovo, con origini calabresi, Card. Frank Leo, già incontrato lo scorso luglio a Montalto Uffugo. In quella occasione il Presule aveva sottolineato l’importanza di questo cammino affermando: “…aprite il cuore e accogliete e portate Gesù…”. Don Santino, poi, proseguirà il “cammino” verso Hamilton, percorrendo a piedi altri 100 chilometri, dove sono previsti ulteriori incontri con gli emigranti italiani, tra i quali quello con gli aderenti al “Club Donnici”. Il rientro in Italia è previsto per il 28 agosto mentre alle ore 21,00 del 31 agosto, nell’Aula Liturgica di Donnici Superiore si terrà una “Veglia Eucaristica” di ringraziamento e alla quale sono tutti invitati a partecipare.

