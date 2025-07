Domani l’ultimo saluto a Gennaro Scura. Il ricordo dei dipendenti «imprenditore dai grandi valori umani»

- Advertisement -

VACCARIZZO ALBANESE (CS) – Sarà allestita domani, venerdì 11 luglio, dalle ore 10:00, nella Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, la camera ardente per rendere l’ultimo saluto all’imprenditore Gennaro Scura prematuramente scomparso a 65 anni. Sempre nella chiesa di S. Maria di Costantinopoli, alle 18:30 saranno celebrati i funerali. Alla guida dell’azienda di famiglia nel settore dei trasporti, fondata nel 1929, Gennaro Scura aveva saputo raccogliere l’eredità del padre Francesco, portando avanti con passione e visione una tradizione fatta di lavoro, affidabilità e dedizione. Nel corso della sua lunga carriera, Gennaro Scura è stato un punto di riferimento per tutto il territorio, contribuendo alla crescita economica e sociale della Calabria.

Morte Gennaro Scura, domani lutto cittadino a Vaccarizzo Albanese

Il Sindaco di Vaccarizzo Albanese Antonio Pomillo, interpretando il dolore e lo sconcerto dell’intera comunità, in segno di cordoglio, di rispetto e di partecipazione al profondo dolore dei famigliari dell’estinto, illustre imprenditore originario di Vaccarizzo Albanese, ha inteso proclamare il lutto cittadino nel giorno in cui si celebreranno le esequie.

Saranno esposte le bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali. L’invito ai concittadini, ai titolari di attività commerciali, alle organizzazioni politiche, sociali e produttive è ad esprimere la propria partecipazione al lutto cittadino mediante la sospensione delle attività, dalle ore 18 e fino al termine della cerimonia funebre e quindi in concomitanza con l’orario di svolgimento dei funerali, evitando comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino per l’intera giornata. Sono esonerati i bar che, piuttosto, sono invitati a restare aperti per offrire eventualmente refrigerio, vista l’elevata temperatura registrata in questo periodo, ai partecipanti, che si ipotizza saranno numerosi.

“Sapeva ascoltare, comprendere e valorizzare ognuno di noi”

Un bellissimo ricordo dell’imprenditore Gennaro Scura, arriva da una lettera dei dipendenti dell’Impresa Autolinee Scura «Con profondo dolore e immensa commozione, tutti noi dipendenti dell’Impresa Autolinee Scura ci uniamo per ricordare e rendere omaggio al nostro Amministratore Titolare, Dottor Gennaro Scura, venuto a mancare prematuramente. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia, ma anche in tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo, di lavorare al suo fianco e di beneficiare della sua guida sicura e illuminata».

«Il Dottor Scura è stato, per ciascuno di noi, molto più di un datore di lavoro: è stato un vero punto di riferimento, un imprenditore capace e lungimirante, che con dedizione e impegno ha saputo far crescere e consolidare l’azienda di famiglia. Il suo spirito innovativo e la sua visione strategica sono sempre stati accompagnati da una profonda umanità. Non ha mai fatto mancare la propria disponibilità e il proprio sostegno a nessuno dei suoi collaboratori, dimostrando ogni giorno attenzione, rispetto e sensibilità verso ogni singola persona. Con la sua correttezza e la sua semplicità, sapeva ascoltare, comprendere e valorizzare ciascuno di noi, costruendo rapporti di stima e autentica fiducia. Sentiremo profondamente la mancanza della sua presenza discreta ma sempre costante, della sua capacità di trasmettere serenità e sicurezza anche nei momenti più difficili».

«Con profondo rispetto e gratitudine, ci impegneremo a custodire e portare avanti il suo insegnamento, i suoi valori e la sua visione, certi che il suo esempio continuerà a ispirarci e a guidarci in ogni nostra azione quotidiana. Alla famiglia Scura esprimiamo il nostro più sincero e sentito cordoglio, stringendoci a loro con affetto e riconoscenza per l’uomo e il professionista straordinario che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e di avere al nostro fianco. Con affetto, i tuoi collaboratori».