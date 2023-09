Domani assemblea Confindustria Cosenza a Mendicino, presente Carlo Bonomi

COSENZA – Un minuto di silenzio in onore del Presidente emerito della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano segnerà l’avvio dei lavori dell’assemblea e dell’evento pubblico di Confindustria Cosenza, al quale partecipa il presidente di Confindustria Carlo Bonomi che si svolgeranno domani 26 settembre 2023 alle 10,45 al Parco degli Enotri, il Centro eventi della Fondazione Carical, in via Papa Giovanni XXIII a Mendicino. Industriali, autorità, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni e del mondo economico, sociale e culturale regionale si sono dati appuntamento per discutere del tema “Innovazione & sostenibilità. Imprese protagoniste del cambiamento”.

Con l’elezione del neo presidente degli industriali della provincia di Cosenza Giovan Battista Perciaccante da parte degli imprenditori dell’Associazione, l’evento costituirà l’occasione per ascoltare i punti programmatici della nuova presidenza. Perciaccante, che rappresenterà al livello più alto gli associati per i prossimi quattro anni, subentra a Fortunato Amarelli “che è riuscito a rappresentare in maniera puntuale gli interessi delle imprese e la necessità di azioni volte allo sviluppo ed alla crescita economica e sociale del territorio in un periodo, tra l’altro, caratterizzato dalla pandemia, dallo scoppio del grave conflitto tra Russia e Ucraina con tutti gli effetti indotti, dal caro energia al caro materiali, fino alle difficoltà di reperimento delle materie prime”.

I lavori faranno registrare anche i saluti del sindaco di Cosenza Franz Caruso, della presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro, del presidente uscente di Confindustria Cosenza Fortunato Amarelli e del presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara, gli interventi della presidente Ance Federica Brancaccio e del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, le conclusioni del leader di Confindustria Carlo Bonomi. I lavori saranno moderati dal direttore degli Industriali Rosario Branda e faranno registrare anche la consegna di riconoscimenti alle aziende che hanno raggiunto i 25 ed i 50 anni di adesione all’Associazione: Co.Ge.Ma Costruzioni di Silvio Maletta & C, Costruzioni Spadafora Srl e Mansueto Giuseppe e C snc per i 50 anni, Aquarius di Angelo Lo Celso & C. Sas, Barbieri geom. Andrea, Carlig Costruzioni srl, Centro Carni Sila Snc, CGC Sale Cinematografiche, Edilplus, Fidia srl, Madeo Industrie Alimentari, Moraca Costruzioni Generali snc, Partenopea Petroli, Rai e TIM per i 25 anni. Sostengono l’evento Bcc Mediocrati, Intesa Sanpaolo, Fondazione Carical e le aziende Caffè Aiello e Icopres srl.