Dolore per la morte del 27enne di Fagnano, Luca Terranova: morto ieri sera sulla statale 18

FAGNANO CASTELLO (CS) – Dolore e sgomento oggi a Fagnano Castello per la prematura scomparsa di Luca Terranova, un giovane di 27 anni che ieri sera ha perso la vita in un incidente stradale sulla Statale 18, in località San Giorgio, tra i comuni di Scalea e San Nicola Arcella sull’Alto Tirreno Cosentino.​

La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità locale e ha suscitato un’ondata di dolore e incredulità sui social network, dove amici e conoscenti hanno espresso il loro cordoglio e la loro vicinanza alla famiglia di Luca. Molti lo ricordano come una persona solare, sempre pronta ad aiutare gli altri e con una grande passione per la vita.​

Luca lavorava nel settore alberghiero e, nonostante la sua giovane età, aveva già costruito una carriera apprezzata da colleghi e clienti. La sua morte lascia un vuoto incolmabile tra chi lo conosceva e lo stimava.

L’amministrazione comunale di Fagnano Castello esprime “Alla consigliera comunale Anna Terranova e a tutta la sua famiglia” “le più sincere condoglianze per la tragica perdita di Luca. Un ragazzo serio, dedito al lavoro e alla famiglia, che lascia un vuoto incolmabile nella vita di tutti coloro che lo conoscevano. L’amministrazione comunale si stringe attorno a voi in questo momento di grande dolore”.​

“È vero che muoiono sempre le persone più buone e tu eri uno di quelli”, scrive Giovanna su facebook che lo ricorda come “Un amico come pochi, leale, sincero.. un’amicizia che durava ormai da anni che nonostante la lontananza era sempre presente” “mi hai lasciato con un magone in gola, non potevo credere che non eri più con noi.. adesso con chi andrò a prendere il caffè che avevamo concordato qualche giorno fa ? Ne avrai tante cose da dire su te ma in questo momento il vuoto che hai lasciato è più forte di tutto il resto.. Un amico è per sempre e tu vivrai sempre nel mio cuore.. Fai buon viaggio Lù, che la terra ti sia lieve”.

Paola lo ricorda come “un confidente , un amico, un grande amico!Non ti dimenticherò mai Luchino. Mi mancherai”.