Dolore per Gabriele, il 22enne morto sulla 106 a Trebisacce: «lascia un profondo vuoto»

TREBISACCE (CS) – “Gabriele era un giovane dalle belle speranze, come tanti altri ragazzi della sua età, aveva deciso di vivere nella sua terra trovando lavoro in un’azienda italiana della grande distribuzione organizzata di alimentari e generi di largo consumo del canale discount. La sua prematura scomparsa rappresenta una grave perdita per la nostra comunità e lascia un profondo vuoto nel cuore di coloro che hanno avuto l’onore e il privilegio di conoscerlo. I sentimenti profondi di vicinanza e le più sentite condoglianze giungano a tutta la sua famiglia”.

È il messaggio di cordoglio che il sindaco Alex Aurelio e l’Amministrazione Comunale condividono con la famiglia di Gabriele Basile, il giovane 22enne di Amendolara, che ieri (lunedì 7 agosto), ha purtroppo perso tragicamente la vita sul vecchio tracciato della Statale 106 a Trebisacce, nei pressi del bivio di Albidona, precisamente in località Piana della Torre, in direzione Taranto.

L’Associazione ‘Per Il Bene di Amendolara’ e tutti gli amici esprimono il loro cordoglio via social e “si uniscono al dolore della famiglia Basile-Pisilli, della mamma Maria Giovanna, del papà Domenico e del fratello Giosuè per la grave perdita del caro Gabriele Ragazzo generoso, educato, umile, sempre sorridente e gentile. Tutta la comunità di Amendolara mai potrà dimenticare Gabriele! L’eterno riposo dona lui, o Signore, e splenda ad esso la luce perpetua. Riposi in pace. Amen”.