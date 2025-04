Dolore e sgomento a Spezzano Albanese per la morte di Angelo Carriuolo: la Procura apre un’inchiesta

- Advertisement -

SPEZZANO ALBANESE (CS) – Pasquetta tragica per la comunità di Spezzano Albanese, la cui comunitò piange la morte di Angelo Carriuolo, 57 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto ieri, mentre era a bordo della sua moto. Moglie e figli sono affranti dal dolore per il lutto così come tutta la comunità. L’incidente si è verificato ieri nei pressi dello stadio comunale “Vattimo” sulla Provinciale 241. Angelo era in sella alla sua moto quando avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente a terra. A nulla è servito l’arrivo degli operatori del 118 e anche l’elisoccorso allertato da Cosenza.

Quando la notizia ha iniziato a circolare sono stati tanti i messaggi di cordoglio pubblicati sui social: “te ne sei andato troppo presto, mi dispiace tantissimo, resterai una persona eccezionale” scrive un amico su Facebook. “Neanche il tempo di apprendere la notizia della dipartita del santo Pontefice, quando ci piomba addosso la brutta notizia, l’incidente di un giovane centauro che ci lascia in questo momento. Spezzano piange due volte“.