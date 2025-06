Dolore a Malito per la morte di Peppino Gagliardi. Stroncato da un malore in Sila mentre era a cavallo

- Advertisement -

MALITO (CS) – Dolore e costernazione nella comunità di Malito e in diversi comuni del Savuto dove era conosciuto, per l’improvvisa morte di Peppino Gagliardi. Lavorava nel mondo delle apparecchiature medicali e si trovava in Sila per una giornata di svago e per la sua passione l’equitazione. È stato stroncato questa mattina da un malore mentre si trovava a cavallo durante un’escursione nei pressi del Lago Arvo, nel Parco Nazionale. Immediato è stato lanciato l’allarme al 118 che ha attivato l’elisoccorso da Cosenza atterrato sul posto. Ad intervenire il dottore Pasquale Gagliardi, amico dell’uomo sin dall’infanzia, che ha tentano disperatamente di rianimalo.

Sui social ha lasciato un commovente messaggio esprimendo tutto il suo dolore per un tragedia che lo ha colpito profondamente: “volo da oltre 25 anni nei cieli del dolore e della morte per dare vita, ma oggi sono rimasto pietrificato nel guardare quel corpo esanime, quel viso , per rianimarlo….era proprio lui un caro amico sin dall’infanzia….momenti trascorsi nel mio paesello…”Malito “.Ricordo i tuoi atti gentili quando venivi da me in sala operatoria per le manutenzioni di alcune apparecchiature ….il tuo lavoro….!!!… L’ho rianimato piangendo…nessuna delle mie trattative con Dio ha dato i suoi frutti….era un gagliardi…! Un uomo buono, una persona perbene, un generoso, uno che come me amava i valori veri! Ciao Peppi”’.



Tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio anche da associazioni e diverse amministrazioni comunali come quella di Grimaldi: “A nome dell’intera Amministrazione comunale e certi di interpretare i sentimenti della comunità grimaldese, esprimiamo le più sincere e affettuose condoglianze ai familiari per la perdita improvvisa del caro Peppino Gagliardi. La sua scomparsa lascia un profondo senso di smarrimento e di vuoto nel cuore di chiunque abbia avuto l’onore di conoscerlo. Giunga ai suoi cari la nostra più sincera vicinanza e solidarietà in questo momento doloroso”.