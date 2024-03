Disturbi alimentari, celebrata a Zumpano la “Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla”

ZUMPANO (CS) – La sala “Vivarini” del Comune di Zumpano ha ospitato l’evento con esperti del settore che hanno tenuto un incontro informativo sul tema dei disturbi della nutrizione alimentare, evidenziando la complessità di questa malattia e illustrando le politiche di prevenzione e trattamento adottate. Il sindaco di Zumpano, Fabrizio Fabiano, ha dato il benvenuto ai presenti, mentre la presidente regionale filiera Salute Confapi Calabria, Candida Tucci, ha moderato l’incontro. Il Dott. Mirko Cesario, Biologo Nutrizionista, ha introdotto la tematica, mettendo in evidenza l’importanza di affrontare i disturbi della nutrizione alimentare in modo olistico.

Sono seguiti gli interventi di esperti del settore, tra cui il Dott. Antonio Ambrosio, Psichiatra e Specialista Ambulatoriale ASP CS, il Dott. Gaetano Marchese, Responsabile U.O.S.D. Psicologia- DSM e D-ASP Cosenza, la Prof.ssa Daniela Bonofiglio, Docente Universitaria del Dipartimento Farmacia e Scienza della Nutrizione e la Dott.ssa Armida Incorvaia, Biologa Nutrizionista del Centro Medico “Biolife” DCA. La presenza della Biolife DCA, rappresentata anche dal Dir. Sanitario, la dottoressa Maria Rosaria Juli, ha contribuito ad arricchire il dibattito e a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di affrontare i disturbi della nutrizione alimentare in maniera adeguata. La dottoressa Juli ha inoltre dato senso all’evento spiegando l’origine della “Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla”.

Durante l’incontro, è stato dato spazio anche agli interventi del pubblico, che ha avuto l’opportunità di condividere esperienze personali e porre domande agli esperti presenti. La giornata si è conclusa con l’intervento della Dott.ssa Luigia Nigro, Assistente Sociale e Consigliera comunale di Zumpano, che ha brillantemente evidenziato l’importanza fondamentale di affrontare con sensibilità e attenzione i disturbi della nutrizione alimentare anche dal punto di vista sociale. Non solo ha condiviso preziosi consigli e conoscenze, ma ha anche dedicato tempo ed energie all’organizzazione dell’evento, dimostrando un impegno straordinario per garantirne il successo. La sua partecipazione attiva e il suo sostegno costante hanno reso l’iniziativa non solo informativa, ma anche coinvolgente e significativa per tutti i presenti.

Recensione, diagnosi e trattamento dei disturbi alimentari

Sono fondamentali per affrontare questa complessa e delicata malattia. La recensione accurata e dettagliata di sintomi e comportamenti alimentari anomali è essenziale per individuare tempestivamente i disturbi e avviare un percorso di cura adeguato. La diagnosi dei disturbi alimentari richiede una valutazione multidisciplinare che coinvolge professionisti della salute mentale, nutrizionisti e medici specializzati. Questo permette di individuare la natura e la gravità della condizione, nonché eventuali comorbilità o complicanze fisiche. Il trattamento dei disturbi alimentari deve essere personalizzato e mirato alle esigenze individuali del paziente. Può includere terapie psicologiche, consulenze nutrizionali, supporto familiare e, in alcuni casi, l’uso di farmaci. È fondamentale adottare un approccio olistico che affronti sia gli aspetti fisici che quelli emotivi e comportamentali della malattia. È importante sottolineare che la recensione, diagnosi e trattamento dei disturbi alimentari richiedono tempo, pazienza e un team di professionisti qualificati. È un percorso complesso, ma con il giusto sostegno e un approccio integrato, è possibile ottenere risultati positivi e promuovere il benessere a lungo termine. La “Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla” ha offerto un’importante opportunità di confronto e sensibilizzazione su un tema delicato e complesso, mettendo in luce l’importanza della prevenzione, del trattamento e dell’esperienza sul campo per affrontare i disturbi della nutrizione alimentare.