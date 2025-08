Dispersi due escursionisti tra le montagne dell’Orsomarso, geolocalizzati e tratti in salvo

- Advertisement -

SARACENA (CS) – Alle 23 di domenica gli Operatori della Stazione Pollino del Soccorso Alpino calabrese sono stati allertati dalla centrale unica che ha gestito la chiamata attraverso il 115 – Vigili del Fuoco, per due persone disperse tra i Monti dell’Orsomarso, nel territorio del Comune di Saracena. I due turisti, di origine pugliese, erano partiti per un’escursione sul Monte Caramolo [1.827 metri], quando hanno sbagliato il sentiero al rientro, ritrovandosi in una zona molto ripida e scoscesa che li ha messi in difficoltà e sono stati obbligati a chiedere aiuto.

Il contatto telefonico con gli escursionisti, ha potuto verificare il loro buono stato di salute anche se particolarmente stanchi, confusi, spaesati, e l’utilizzo dell’SMS Locator, metodo di localizzazione che invia un sms con un link da cliccare, ha permesso ai tecnici di conoscere la posizione geografica del dispositivo dei due sfortunati escursionisti e di poterli subito raggiungere con una Squadra composta da Tecnici del Soccorso Alpino calabrese, Vigili del Fuoco e Carabinieri attraverso un lungo avvicinamento fin sotto ad un costone dove poi sono stati reidratati e messi in sicurezza prima del rientro attraverso dispositivi di protezione individuale e tecniche alpine.

La zona geolocalizzata dagli Operatori di Ricerca si snoda come un intreccio di brevi dorsali immerse in fitti boschi di faggio: luogo dove prestare attenzione a non allontanarsi troppo dai sentieri segnalati, soprattutto se non si ha familiarità con il territorio in quanto è facile disorientarsi. In supporto alle operazioni anche i Carabinieri e i Vigili del Comune di Saracena. Carabinieri e i Vigili del Comune di Saracena. Le operazioni si sono concluse a tarda notte riaccompagnando i due escursionisti alla loro auto.