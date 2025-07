Disagi sull’A2 tra Rogliano e Cosenza in direzione nord, rallentamenti per un’auto in fiamme

- Advertisement -

ROGLIANO (CS) – Disagi questa mattina sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto tra Rogliano e Cosenza in direzione nord per un’auto che ha preso fuoco. La vettura una Peugeot, in pochi minuti è stata avvolta dalle fiamme ma fortunatamente il conducente è riuscito a lasciare l’auto prima che l’incendio avvolgesse completamente il mezzo.

Sul tratto si sono registrati rallentamenti e code, e il fumo denso ha invaso il tratto autostradale. Sul posto sono i Vigili del fuoco, il personale dell’Anas, la Polizia stradale e un’ambulanza del 118 per le verifiche sanitarie del caso.