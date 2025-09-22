HomeProvincia

Disagi sul tratto cosentino dell’A2: code tra Cosenza e Rogliano in direzione Sud

Traffico bloccato prima dello svincolo Rogliano-Grimaldi a causa di un mezzo pesante in avaria, in direzione Reggio Calabria

COSENZA – Disagi per gli automobilisti in transito sulla A2 Autostrada del Mediterraneo in direzione sud. Il traffico è bloccato a causa di un mezzo pesante in avaria, fermo sulla carreggiata a circa 5 chilometri dallo svincolo Rogliano-Grimaldi, precisamente al chilometro 273,2. Il guasto ha reso necessaria l’interruzione temporanea del traffico in direzione Reggio Calabria, provocando code e rallentamenti.

Sul posto sono le squadre di Anas e la Polizia Stradale per gestire la viabilità e garantire la sicurezza. Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione e, se possibile, valutare percorsi alternativi in attesa del ripristino della normale circolazione. Al momento non sono noti i tempi di rimozione del veicolo fermo.

