Dipignano, il consigliere Giaccari protesta per l’aumento dei tributi

DIPIGNANO (CS) – Sempre più contrasti e diverbi si registrano in quel di Dipignano, tra la maggioranza del Sindaco Sorcale e il gruppo di opposizione Dipignano Libera, guidato dal Consigliere Antonio Giaccari. Questa volta la questione che ha fatto infuriare il Capogruppo di minoranza, che ha espresso il suo dissenso sui social, è stato l‘aumento dei tributi ,Tari e Addizionale Comunale.

“Non posso essere sicuramente contento per la politica scellerata che sta mettendo in atto il nostro primo cittadino, politica che nonostante i servizi emessi da parte del comune siano PESSIMI, continua a mettere le mani in tasca ai cittadini. Ho previsto facendo due calcoli, che il prelievo dai conti correnti delle nostre famiglie, nel 2024, andrà dalle 300 alle 500€ e a pagarne le conseguenze (come sempre),saranno le fasce deboli, pensionati e famiglie mono reddito, persone ,che si vedranno portar via dalla macchina comunale, i soldi che sarebbero serviti per spesa e bollette.

Noi da parte nostra, – prosegue Giaccari – abbiamo condannato aspramente questi provvedimenti in sede di approvazione, chiedendo espressamente di trovare altre soluzioni ed espedienti, per rimpinguare le casse. Soluzioni che noi individuiamo nel risparmio sull’assegnazione di alcuni incarichi onerosi, che francamente ci sanno molto di spreco e di inutilità e che danno continuità, al modus operandi, di chi questa consiliatura ha preceduto. Infine spero che questo modo di fare cambi al più presto, altrimenti ci vedremo costretti a continuare nelle nostre proteste, in difesa dei cittadini e della comunità”.