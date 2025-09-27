HomeProvincia

Dipignano, Giaccari promuove l’apertura di un centro anziani comunale

La proposta del consigliere comunale al sindaco, sfruttando una parte dell'ex Convento dei Cappuccini: "Le strutture di aggregazione per gli anziani nel nostro territorio latitano"

S.M.
DIPIGNANO (CS) – “Dipignano, come dimostrano i dati degli ultimi anni, segue la tendenza nazionale, cresce l’età media e la popolazione è formata sempre di più, da persone avanti con gli anni. Fortunatamente gli anni si portano bene e la fotografa dei nostri nonni che a settant’anni si davano ad una vita casalinga è ormai sbiadita e rimane solo un ricordo”. È il Consigliere del comune di Dipignano Antonio Giaccari a fare questa analisi e a riflettere su cosa l’amministrazione comunale possa offrire a questi cittadini.

“Da amministratore di questo territorio, cerco sempre di evidenziare e molte volte risolvere, i problemi della gente che risiede nel nostro bellissimo paese, per questo motivo mi faccio promotore, oggi, presso la nostra maggioranza, di un progetto che prevede l’apertura di un centro anziani, visto che la nostra popolazione invecchia e le strutture di socializzazione e di aggregazione per questi cittadini, purtroppo nel nostro comune latitano, prosegue il capogruppo di Dipignano Libera.

Per questo motivo ho scritto al Sindaco, chiedendo di destinare una parte dell’ex Convento dei Cappuccini, (usato al momento solo sporadicamente per ospitare qualche evento) ad un Centro per anziani comunale. La struttura si presta perfettamente alle attività che ho previsto nel progetto, attività che variano da momenti di relax come pomeriggi di ballo e organizzazioni di feste, a momenti anche culturali e di informazione, insomma un mix , che preveda al centro, aggregazione e socialità. Do da subito la mia disponibilità, per la realizzazione di tutto ciò, mettendomi a disposizione della comunità e dell’ Ente, come ho sempre fatto e spero di continuare a fare anche nei prossimi anni”.

