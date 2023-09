Dipignano, Giaccari contro il Sindaco Sorcale: «Inadeguato»

DIPIGNANO (CS) – La situazione nella cittadina non è dalle più serene. A questo proposito è il capogruppo di Dipignano Libera, il consigliere Giaccari, a prendere la parola e a spiegare bene cosa sta succedendo nel comune alle porte di Cosenza.

“Il momento storico che sta attraversando la nostra comunità, non è sicuramente dei più floridi, anzi in parecchi settori si sta registrando un’involuzione amministrativa senza precedenti alla quale il nostro Sindaco, Gaetano Sorcale, pare non trovare soluzioni e non accenna cambi di rotta. I nostri cittadini sono costretti nel quotidiano ad affrontare problemi e disservizi continui, su tutti spicca il pessimo servizio della raccolta rifiuti, servizio che nonostante le continue critiche e continui rimproveri, continua ad essere inaccettabile. Da questo, poi a cascata, si verificano fenomeni correlati come l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, il mancato decoro urbano e problematiche varie legate all’igiene pubblica, tutte cose che deturpano il nostro territorio e rendono irascibili e sgomenti i nostri cittadini. Questa amministrazione purtroppo, ( tranne qualche piccola eccezione ), si sta rivelando inadeguata al compito assegnato loro dalla cittadinanza.

In primo luogo gli si può recriminare di non confrontarsi con la gente, di non accettare consigli, di non fare nulla per cercare di venire incontro ai bisogni della comunità. Pensare poi, che non è stata in grado di effettuare una semplice disinfestazione questa estate, circostanza per la quale si evince la mancanza totale di progettualità e programmazione, prerogative principali di un Ente pubblico. Noi dal canto nostro abbiamo tentato e continuiamo a tentare in tutti i modi, di correggere i loro errori e le loro azioni, ma purtroppo tutte le nostre proposte vengono continuamente cestinate. Dunque non ci resta che scrivere agli organi istituzionali di controllo e gridare il nostro malcontento attraverso la stampa e i social. Concludo augurandomi che le cose possano al più presto cambiare e che Dipignano diventi un territorio moderno e ambito, dove i cittadini possano vivere tranquilli e senza problemi”.