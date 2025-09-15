Dipendenza da gioco d’azzardo, nella provincia di Cosenza si cura solo lo 0,02% delle persone

- Advertisement -

ROMA – Il gioco d’azzardo è una piaga che rimane ancora troppo silente nelle nostra societrà eppure sono tante le persone che ne restano intrappolate. C’è chi sceglie di farsi aiutare e chi no. Nella provincia di Cosenza sono 135 le persone che hanno deciso di farsi aiutare per via della dipendenza da gioco d’azzardo. Il dato è diffuso da Agipronews, riportato nel trentaduesimo bollettino della “Data Room” di As.Tro, l’associazione degli operatori di gioco lecito, che ha elaborato i dati ufficiali forniti dall’Azienda Sanitaria Provinciale da cui dipendono i Servizi per le Dipendenze (Ser.D.) nel territorio.

Rispetto al bacino di utenza dell’Asp, che fornisce servizi a 150 Comuni della provincia di Cosenza, la percentuale di chi sceglie di farsi curare è veramente bassa. Solo lo 0,02% su un bacino di utenza di circa 668mila cittadini residenti.

L’iniziativa di As.Tro, è scritto in una nota, serve a comprendere meglio il fenomeno del gioco d’azzardo patologico. Già da alcune settimane, l’associazione ha iniziato ad inviare istanze di accesso civico generalizzato a tutte le Aziende sanitarie presenti sul territorio nazionale, al fine di conoscere il numero dei pazienti in cura, per dipendenza da gioco, nei rispettivi territori di competenza.

“Lo scopo è quello di creare una banca dati, basata su numeri reali, la cui utilità non sarà soltanto a beneficio degli operatori del settore, delle associazioni del terzo settore impegnate nella lotta ai fenomeni di dipendenza, degli enti di ricerca e dei decisori politici ma – ha spiegato – anche della stessa opinione pubblica, la quale merita di arricchirsi della conoscenza dei dati riguardanti le tematiche che contrassegnano il dibattito pubblico”.