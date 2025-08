- Advertisement -

COSENZA – Monsignor Giovanni Checchinato, arcivescovo metropolita della diocesi di Cosenza-Bisignano ha effettuato le nomine dei nuovi parroci. Le stesse sono state rese note nella giornata di oggi e saranno effettive dal mese ottobre 2025. Per la città di Cosenza alla parrocchia Cristo Re arriva il parroco don Cosimo De Vincentis, mentre in quella di San Michele Arcangelo, don Massimo Iaconianni. Il vicario parroco don Victor Velez Loor sarà invece assegnato alla parrocchia Sacro Cuore di Gesù e Madonna di Loreto. Per la parrocchia Sant’Aniello la nomina è caduta sul vicario parrocchiale don Francesco Elia. Fra Mimmo Campanella sarà, invece, il cappellano dell’Istituto di detenzione.

Le nuove nomine dei parroci nei comuni in provincia di Cosenza

A Mendicino presso la parrocchia San Nicola di Bari ad ottobre arriverà il parroco don Santo Borrelli. A Marano Principato nella parrocchia Maria SS. Annunziata il nuovo parroco sarà don Michele Fortino. Don Antonio Acri è stato assegnato, invece, alla parrocchia Maria SS. del Carmine. Su Castrolibero per la parrocchia Santa Famiglia arriverà don Enzo Gabrieli.

Le altre nomine della diocesi

A Celico per la parrocchia San Michele Arcangelo il vescovo ha nominato come parroco don Francesco Greco. A Rovito, alla parrocchia Santa Barbara il vicario parrocchiale don Rolando Bowen Perez. A San Pietro in Guarano, la parrocchia Santa Maria in Gerusalemme è stata affidata al parroco don Maurizio Spadafora mentre quella di Spirito Santo (Redipiano) al parroco don Maurizio Spadafora ed infine quella di San Pietro (San Benedetto) al parroco don José Enrique Rodriguez Sainz.

Passando a Bisignano, la parrocchia San Tommaso avrà come amministratore parrocchiale don Cesare De Rosis mentre il vicario parrocchiale sarà don Mimmo La Mastra. Per Luzzi, invece, arriverà il vicario parrocchiale don Caio G. De Silva Purita Ferreira alla parrocchia Sacri Cuori.

Ad Altilia la parrocchia di Santa Maria Assunta sarà affidata alla comunità presbiterale di Rogliano con don Serafino Bianco che sarà amministratore parrocchiale. Per Amantea la parrocchia di San Biagio Vescovo accoglierà come amministratore parrocchiale don Francesco Sprovieri mentre avrà come vicario parrocchiale don Damian Dobrydnio.

La parrocchia San Giovanni Battista di San Lucido sarà affidata a don Luciano Fiorentino. Nelle parrocchie di Fiumefreddo Bruzio di Santa Maria cum adnexis e San Michele Arcangelo il parroco sarà don Guillaume Bulangunga Kizimba. A San Pietro in Amantea la parrocchia San Bartolomeo sarà affidata a don Giovanni Paterno.