Differenziata, Cariati smaltisce al 73%. E annuncia multe e foto-trappole

CARIATI (CS) – 200 tonnellate di rifiuti raccolti in questi ultimi 10 giorni di luglio, di cui 72 di indifferenziata, 18 di plastica, 12 di carta e cartone, 40 di organico e 20 di vetro. Raccolta differenziata già al 73% in queste prime settimane con obiettivo 80%. 65 mila euro spesi per la tassa di smaltimento dei mesi luglio – agosto dell’anno scorso causato, al contrario, dall’alta percentuale di rifiuto non differenziabile trasferito purtroppo in discarica. – Sono, questi, i numeri diversi e le criticità, da abbattere e da cui ripartire per garantire soprattutto insieme alla sostenibilità ambientale la sostenibilità economica del servizio da parte dell’ente e della cittadinanza.

È quanto è emerso dalla conferenza stampa tenutasi qualche giorno fa a Palazzo di Città alla quale coordinati da Lenin Montesanto, comunicatore strategico dell’ente e alla presenza del delegato all’agricoltura Giuseppe Parise, sono intervenuti il Sindaco Cataldo Minò, Massimo Rovito rappresentante legale M.I.A Multiservizi Igiene Ambientale Srl che gestisce il servizio, di Stefania Grasso, responsabile dell’ufficio tecnico per la parte dei rifiuti e dell’assessore Francesco Cicciù che ha ribadito l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale di ridurre le tariffe alla luce dei risultati positivi che si stanno continuando a raggiungere in così poco tempo.

UNA CITTÀ ALLO SBANDO

È così che ha definito la situazione ereditata e trovata il responsabile di MIA, Rovito che in particolare ha ringraziato la rete imprenditoriale e la popolazione per la disponibilità e sensibilità dimostrata in questa prima e delicata fase di recupero e di riavvio della raccolta differenziata; atteggiamenti virtuosi anche e soprattutto da parte dei villaggi turistici – ha chiarito – dimostratesi utili per evitare il ripetersi della tragedia subita l’anno scorso. A settembre – ha anticipato – partirà il nuovo progetto vero e proprio con il rafforzamento della comunicazione e la sensibilizzazione dei cittadini e la distribuzione casa per casa del calendario per il conferimento delle varie frazioni, con una raccolta dati preziosa per programmare e migliorare il servizio nei prossimi mesi ed anni.

SONO STATI ATTIVATI DUE NUMERI VERDE

Per il ritiro concordato degli ingombranti presso il proprio domicilio è possibile contattare l’azienda solo da telefono fisso, al 800 094 988; oppure tramite whatsapp inviando un messaggio al numero 350.5892050 per essere poi ricontattati dagli uffici della società incaricata concordando il ritiro. – Ripartito il 13 luglio scorso, ad oggi il nuovo servizio viene eseguito in due turni: il primo dalle 3 alle 4 del mattino; il secondo, di pomeriggio per prelievi straordinari della frazione organica su tutto il territorio comunale. Il 90% del perimetro comunale – ha sottolineato Rovito della MIA – è stato comunque già bonificato; resta qualche ingombrante ma a fine mese si conta di completare l’attività, dal centro alle periferie.

TOLLERANZA ZERO PER CHI INQUINA E NON RISPETTA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Saranno elevate sanzioni – ha sottolineato il Primo Cittadino – e monitorate soprattutto le aree più sensibili come le periferie. Saranno installate ulteriori foto-trappole. L’obiettivo da raggiungere tutti insieme – ha chiosato – è quello di ridurre al lumicino la sacche di inciviltà. – Le isole ecologiche apriranno da settembre per tre volte a settimana. Mentre le mini-isole ecologiche già consegnate alle famiglie, pur non rientrando questo servizio nel capitolato d’appalto, saranno comunque prelevate e gestite dalla nuova società affidataria. Tra le altre e diverse iniziative previste – ha chiarito la Grasso – alle famiglie che ne sono ancora sprovviste saranno consegnati i mastelli residui. Per promuovere la differenziata – ha concluso Rovito – prevedremo incentivi ad hoc destinati ai cittadini virtuosi coinvolgendo tutta la rete commerciale.