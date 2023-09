Diciasettenne morta sulla 106: proclamato lutto cittadino a Crosia per Rosa Greco

MIRTO CROSIA (CS) – Si terranno oggi pomeriggio, alle ore 16:30, i funerali di Rosa Greco, la 17enne morta in un tragico incindente stradale avvenuto sulla strada statale 106 a Corigliano,

In occasione dei funerali il sindaco Antonio Russo ha proclamato il lutto cittadino in ricordo della giovanissima concittadina Rosa Greco, prematuramente scomparsa a seguito di un incidente stradale. Per l’occasione, le bandiere istituzionali dell’edificio comunale saranno esposte a mezz’asta mentre gli uffici rimarranno chiusi. Il Primo cittadino e l’Amministrazione comunale di Crosia invitano tutti i cittadini a partecipare alle esequie e tutte le attività commerciali, le organizzazione sportive, ricettive e sociali a sospendere ogni attività in occasione della cerimonia funebre.