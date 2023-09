Diamante sospende l’utilizzo dell’acqua per scopi potabili: trovati batteri coliformi

DIAMANTE (CS) – “Con la comunicazione dell’ASP del giorno 01.09.2023 viene data informazione all’Amministrazione comunale di Diamante della non conformità scaturita dal campionamento effettuato in data 30.08.2023 presso la fontana pubblica all’ingresso del Parco La valva, in cui si evince la presenza di batteri coliformi, una forma di inquinamento ambientale”. Con una nota sui social il comune di Diamante informa i cittadini sulla sospensione dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili.

“Sono stati campionati altri tre punti di prelievo, sia a Cirella che a Diamante, per cui le analisi sono risultate conformi; pertanto, la non conformità risulta circoscritta alla fontana del Parco La Valva ovvero un punto terminale della rete idrica.

È stato deciso di gestire questa non conformità adottando in ogni caso un provvedimento cautelativo al fine di effettuare i necessari interventi di manutenzione presso il punto di prelievo non conforme; è già in atto ogni azione necessaria per ripristinare le caratteristiche qualitative delle acque secondo quanto previsto dalla normativa vigente per le acque destinate al consumo umano”.