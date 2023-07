Diamante: malore mentre fa il bagno, muore anziana di 83 anni

DIAMANTE (CS) – Una donna di 83 anni è morta mentre era in vacanza a Diamante, sul tirreno cosentino, insieme ad alcuni amici. La donna, originaria di Castellamare di Stabia, secondo quanto emerso stava facendo il bagno quando improvvisamente si è sentita male e ha iniziato a dare segni di annegamento. I bagnanti presenti in spiaggia hanno subito allertato i soccorsi e hanno chiamato i sanitari del 118 ma per l’anziana non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime ipotesi, la donna sarebbe stata colta da infarto. La notizia della scomparsa ha creato sgomento nel centro campano ed in particolare nella comunità della cattedrale di Castellammare di Stabia in quanto la donna era molto attiva nelle attività parrocchiali.

