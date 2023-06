Diamante, il Teatro dei Ruderi tra musica e comicità: ecco il cartellone estivo

DIAMANTE (CS) – Presentata ufficialmente la programmazione estiva 2023 del Teatro dei Ruderi di Cirella – Diamante (CS). A darne l’annuncio è il direttore artistico Alfredo De Luca insieme all’amministrazione comunale di Diamante, fresca di rinnovo di Bandiera Blu e adesso pronta ad ospitare una delle stagioni estive più attese degli ultimi 15 anni. Tanti gli spettacoli dal vivo in programma, da diversi mesi si parla tanto degli eventi che saranno ospitati nell’area archeologica di Cirella Antica, che da anni programma concerti e spettacoli teatrali di caratura nazionale ed internazionale.

Si parte il 6 Agosto, per il Tirreno Festival con Panariello VS Masini – Lo strano incontro, due colossi dello show dal vivo, uno per la comicità e l’altro per la musica d’autore italiana, che daranno vita ad un mix perfetto di leggerezza, evento promosso ed organizzato da Dedo Eventi in collaborazione con Publiepa Srl ed E20. Si prosegue con il concerto, sicuramente il più atteso, di Geolier il prossimo 8 agosto, artista che presenta già record di biglietti venduti nella storia del Teatro dei Ruderi, data organizzata dalla Show Net di Ruggero Pegna e dalla Dedo Eventi di Alfredo De Luca rientrante nel festival Fatti di Musica.

A seguire una kermesse di artisti di prima fascia assoluta nell’ambito teatrale, tutti presenti nel Tirreno Festival con la direzione artistica di Alfredo De Luca, il 9 Agosto andrà in scena Angelo Duro con il nuovo spettacolo estivo, pronto a stupire il pubblico con la sua comicità irriverente, l’11 agosto lo spettacolo “Stasera, punto e a capo!” di e con Massimiliano Gallo, artista che vanta innumerevoli sold out nei maggiori teatri italiani, il 12 Agosto con Pucci, uno dei comici più attesi della programmazione, nel nuovo spettacolo “Pucci Summer Show” e il 13 agosto con il fenomeno Francesco Cicchella in “Bis Summer Tour” (co-organizzato insieme a Ventidieci, Top Agency e Stefano Francioni Produzioni).

Subito dopo la pausa di ferragosto si prosegue con un tris d’eccellenza per Fatti di Musica, il 16 agosto con Carl Brave, che presenterà al pubblico il suo nuovo progetto discografico, il 18 agosto Mannarino in “Corde 2023” con un concept esclusivo dove saranno protagonisti gli strumenti a corda ed il 19 Agosto con il ritorno di Aiello nella sua città in “Romantico Tour 2023” fresco di uscita del suo nuovo album.

Altro ritorno atteso, dopo il grande successo dello scorso anno, quello di Nino D’Angelo il prossimo 20 agosto in “Il poeta che non sa parlare 2023” prodotto da Stefano Francioni Produzioni e organizzato da Anni 60 produzioni in collaborazione con GF Entertainment e Dedo Eventi.

Il 21 Agosto sarà l’ora di Rocco Hunt nel Summer Tour 2023, concerto che rispecchia a pieno le hit estive con le melodie del cantautore partenopeo, data organizzata da GF Entertainment e Dedo Eventi in collaborazione con Esse Concerti. In chiusura, il 22 Agosto il live di Madame, la rapper e cantautrice dei record, la donna più ascoltata degli ultimi 10 anni (dato Spotify) che darà vita ad un concerto unico nel suo genere presentando sul palco dei Ruderi anche i suoi nuovi brani, data organizzata dalla Dedo Eventi in collaborazione con Publiepa Srl ed E20 rientrante nel progetto Tirreno Festival .

In conclusione il direttore artistico De Luca, al suo quarto anno consecutivo al timone del Teatro dei Ruderi, aggiunge: “La sinergia tra i vari promotori dello spettacolo dal vivo della nostra regione è stata la chiave di questa programmazione, fiero di aver coinvolto i migliori festival all’interno del Teatro dei Ruderi. Questo servirà a migliorare sempre di più l’offerta artistico-culturale con spettacoli dal vivo che fanno parte di un circuito nazionale ampio e che valorizza a pieno il nostro territorio. Tutta la Riviera dei Cedri sarà coinvolta nella promozione della stagione estiva, siamo già a lavoro da mesi con l’amministrazione comunale e con le produzioni degli spettacoli per garantire il meglio al pubblico che sarà ospitato nell’area archeologica che da anni rappresenta la perla del Tirreno per gli eventi estivi”.

Iniziano così i preparativi per l’ampia e lunga stagione estiva 2023 del Teatro dei Ruderi di Cirella – Diamante (CS), già annunciata come una delle più attese di sempre. Tutti i biglietti degli spettacoli in programma possono essere acquistati su www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.