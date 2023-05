Diamante, domani un minuto di silenzio per ricordare la giovane Denise

DIAMANTE (CS) – Domani a Diamante sarà osservato un minuto di silenzio per ricordare la giovane Denise Galatà, la 19enne ritrovata senza vita oggi nel fiume Lao a Laino Borgo.

“L’Amministrazione Comunale – rende noto il Vicesindaco Giuseppe Pascale – invita gli uffici pubblici e privati, gli esercizi commerciali e tutta la cittadinanza a fermarsi, alle ore 12, per un minuto di raccoglimento per la studentessa del Liceo Rechichi di Polistena scomparsa in seguito alla caduta nel Fiume Lao durante una gita scolastica.

Nel primo pomeriggio l’Amministrazione Comunale aveva espresso il suo cordoglio sui suoi canali social:

“La Città di Diamante si unisce al profondo cordoglio di tutta la Calabria per la scomparsa di Denise Galatà, la studentessa del Liceo Rechichi di Polistena scomparsa in seguito alla caduta nel Fiume Lao durante una gita scolastica.

Ai familiari e ai compagni di Denise giunga la vicinanza e l’abbraccio di tutta la comunità di Diamante”.