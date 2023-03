Delmastro: «assumeremo oltre 1000 poliziotti penitenziari. 84 milioni di euro per nuove carceri»

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Il sottosegretario alla Giustizia Antonio Delmastro Delle Vedove, dopo aver partecipato alla cerimonia dell’anniversario dell’omicidio di Sergio Cosmai, direttore del carcere di Cosenza tra il 1982 e il 1985, ha effettuato una visita in alcune case circondariali della provincia di Cosenza, dove ha evidenziato una serie di criticità ormai note, a partire dalla carenza di organico, sovraffollamento carcerario ed una edilizia penitenziaria che non garantisce la sicurezza agli operatori.

Per l’occasione ha annunciato la imminente assunzione di oltre 1000 poliziotti penitenziari e un investimento di ben 84 milioni di euro per la costruzione di nuove case carcerarie. Delmastro ha fatto intendere anche che sarà rivista come l’ha chiamata lui stesso la geografia giudiziaria, come nel caso del Tribunale di Rossano chiuso qualche anno fa che potrebbe esser riaperto.