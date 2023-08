De Bartolo «Torano rischia di perdere la caserma dei carabinieri, Raimondo dica la verità»

TORANO CASTELLO (CS) – “C’è un grosso problema a Torano Castello! Un problema che tutti conoscono ma che le Istituzioni preposte alla sua soluzione fanno finta di non vedere. Torano Castello potrebbe presto perdere la sua storica stazione dei Carabinieri e di conseguenza doversi scontrare con un gigantesco vuoto di sicurezza per il suo e per tutto il territorio circostante.” A lanciare ancora una volta l’allarme è l’avvocato Saverio De Bartolo, candidato consigliere con la lista dell’attuale Sindaco poi allontanatosi per contrasti politici e personali con la maggioranza.

«A dirla tutta – prosegue l’avvocato De Bartolo – Torano si scontra da tempo con un generale impoverimento politico, sociale ed economico nel cui contesto la locale caserma dei Carabinieri, e la possibilità tutt’altro che teorica che la stessa venga soppressa e portata altrove, rappresenta solo uno degli aspetti più problematici. Da troppo tempo ormai, il nostro territorio soffre di una serie di problematiche politiche assai importanti e consolidate rispetto alle quali l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raimondo ha avuto e continua ad avere un atteggiamento assolutamente inadeguato, pavido e ipocrita. Già in passato, infatti, relativamente al pericolo di chiusura della nostra stazione dei Carabinieri, ho posto l’accento sul modo superficiale e approssimativo con cui il Raimondo ha inteso affrontare l’argomento, sostenendo senza mezzi termini, che per quella che è la mia valutazione politica dei fatti ed agli atti sin qui compiuti, è chiaro che il sindaco Raimondo ha già deciso! Ha già deciso di rinunciare e quindi di privare il comune di Torano Castello della sua Stazione dei Carabinieri!!»

«Non vi è infatti possibilità di interpretare in altro modo quella che è stata e continua ad essere la “risposta” amministrativa data dal Raimondo stesso ai vertici dell’Arma sulla questione – spiega ancora De Bartolo! Non può spiegarsi diversamente l’indicazione e la proposizione, almeno iniziale, di una sede alternativa, dove potrebbe sorgere la nuova Stazione, sfacciatamente inadeguata, per morfologia e per ubicazione, e che, come se non bastasse, è già oggetto di alcuni processi penali pendenti presso il Tribunale di Cosenza. Né può essere valutata in altro modo la possibilità, mai affrontata seriamente dall’Amministrazione, di adibire a caserma una parte del palazzo di Città. Una prospettiva, quest’ultima, suggestiva ma allo stato di difficile, per non dire impossibile, realizzazione. Manca dunque la volontà politica di risolvere il problema! Non c’è mai stata!!»

«Il sindaco ha deciso motu proprio, già quando facevo parte della squadra di maggioranza, come sempre senza nessun tipo di discussione e di valutazione collegiale e per ragioni solo a lui note, di rovesciare la patata bollente sul Ministero, bloccando di fatto il procedimento amministrativo con l’indicazione di “sedi problematiche e farlocche”, per poi dire ai Toranesi: “A Roma hanno deciso così!”. Questo si chiama ostruzionismo!! E di questo Raimondo deve assumersi ogni responsabilità di fronte ai cittadini di Torano! La verità purtroppo, che, per inciso, tutti a Torano conoscono, è che sullo spostamento della Stazione dei Carabinieri si stanno consumando enormi conflitti di interesse e vendette personali ma sempre e rigorosamente sulla pelle dei Toranesi e nel silenzio dei tanti papaveri politici da sempre prodighi di chiacchiere, quando si tratta di questioni riguardanti i pochi, ma stranamente silenti quando si tratta di questioni importantissime riguardanti l’intera collettività. La paternità e la responsabilità politica del trasferimento in altra sede della caserma dei Carabinieri di Torano Castello è dunque del Raimondo, di questo sindaco politicamente miope e rissoso e soltanto sua!! Torano però non lo merita e non può assolutamente permettersi un tale scempio. Di fronte a questo pericolo – conclude De Bartolo – la cittadinanza tutta deve farsi sentire e non patire in silenzio le iniziative scellerate di questa mediocre amministrazione comunale. Personalmente rivolgo al Sindaco Raimondo un pubblico invito a rivedere le sue scelte e a ritornare sui suoi passi. Possiamo ancora evitare il peggio ma l’amministrazione comunale deve muoversi subito ed in reale sintonia con l’Arma dei Carabinieri, i cittadini ed il territorio».