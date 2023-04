Dallo Ionio al Pollino: una giustizia tutta da ridisegnare

CASTROVILLARI (CS) – Da un lato c’è la riapertura dell’ex tribunale di Rossano, che oggi sarebbe di Corigliano Rossano, dall’altro il potenziamento di quello di Castrovillari, che nell’ultimo decennio, ovvero dopo la chiusura del tribunale ionico avvenuta nel 2012, ha dovuto far fronte ad una mole di lavoro enorme a causa di una riforma della giustizia, che non ha portato evidentemente i risultati sperati. Si muove su questi due assi paralleli la mappa della giustizia in provincia di Cosenza.

Assi paralleli, come detto, ma certamente non antitetici perché i due percorsi possono tranquillamente convivere.

Il percorso per la riapertura del presidio di giustizia a Corigliano Rossano procede spedito anche se non è possibile al momento conoscere le tempistiche. Il potenziamento del tribunale della città del Pollino, analogamente, sembrava poter essere un percorso in discesa, ma, secondo quanto emerso negli ultimi giorni, ci sono alcuni rallentamenti. In buona sostanza esiste un finanziamento di oltre 6 milioni di euro per completare quella che può essere considerata unavera e propria cittadella della giustizia, ovvero un progetto ideato ai tempi della realizzazione del nuovo tribunale che collega il palazzo di giustizia, l’aula bunker con la casa circondariale e che prevede oggi anche il trasferimento degli ufficiali giudiziari e del giudice di pace alla nuova struttura. Senza dimenticare (capitolo diverso) la nuova caserma dei Vigili del Fuoco che sorgerà nella stessa zona.

Secondo quanto dichiarato dal sindaco Domenico Lo Polito, però, ultimato il percorso tecnico, ci sarebbero dei rallentamenti di tipo burocratico. Non mancano, quindi, i fondi che bisognerebbe invece utilizzare per accelerare i tempi.

Rafforzare il tribunale di Castrovillari, del resto, non significherebbe non riaprire quello di Rossano: l’emergenza criminalità nell’area pollino sibaritide passa anche da queste scelte.