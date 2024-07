“Dall’alba al tramonto”, la traversata Ionio-Tirreno con FIAB CosenzaCiclabile

COSENZA – Rincorreranno il sole i soci della Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) CosenzaCiclabile che domani, venerdì 19, e sabato 20 luglio parteciperanno alla traversata Ionio-Tirreno “Dall’alba al tramonto”. Partenza in treno domani, con destinazione Sibari, e dalla stazione ferroviaria si raggiungerà in sella la Riserva regionale “Foce del Crati”, passando per i sentieri della duna costiera.

La giornata di sabato, invece, inizierà prima dell’alba sulla spiaggia di Sibari ad aspettare il sole per un bagno ricaricante e propiziatorio. E dopo una veloce colazione si partirà alla volta di Terranova da Sibari. Dai pescheti di Spezzano Albanese si procederà verso le cascate di San Giovanni, nel territorio di San Sosti, per una meritata pausa.

Si ripartirà nel pomeriggio per arrivare a Belvedere Marittimo intorno alle 19 e qui il tanto atteso bagno al tramonto chiuderà il cerchio di un’intensa giornata in bicicletta.

“Per raggiungere Sibari e per tornare a Cosenza ci sposteremo usando l’intermodalità treno+bici, grazie al supporto di Trenitalia – spiega il presidente Marcello Carbone – e visiteremo le bellezze della nostra terra senza usare l’automobile. La Calabria è la sola regione d’Italia a consentire di bagnarsi in due mari diversi nello stesso giorno. Un’emozione unica ancora più particolare dopo aver viaggiato dalla costa all’entroterra, attraversando montagne e pianure, campi e centri abitati”.

“Cento chilometri per 10 ore di pedalata e circa 1400 metri di dislivello. Un piccolo tour – continua – che riserverà tante sorprese mentre ripercorriamo la storia della nostra terra”. Infine Carbone lancia un appello a “tutti gli amanti della bici che volessero partecipare alle future iniziative della Fiab Cosenza: possono contattarci tramite Facebook alla pagina “cosenzaciclabile”.

“Le passeggiate in bici vengono fatte con spirito non competitivo – chiosa il presidente FIAB – quindi con una andatura cicloturistica, proprio per poter cogliere i profumi e le bellezze dei luoghi attraversati”.