Dal Piemonte a San Donato di Ninea, il sindaco Russo: “dissesto da milione ma.. siamo un bel paesino”

SAN DONATO DI NINEA (CS) – È Vincenzo Russo il neo sindaco del piccolo comune cosentino: San Donato di Ninea il quale si è aggiudicato la guida del Municipio per soli otto voti di differenza dal suo “sfidante”. Russo non è nuovo a cariche politiche infatti è anche un cittadino di Venaria, comune piemontese, dove è stato vicesindaco.

“Sto cercando di curare questo ‘bel paesino’ dal punto di vista del decoro urbano che – racconta ai microfoni di quicosenza il sindaco – negli anni è stato trascurato. Devo fare i conti però con un bilancio in sofferenza. Abbiamo un dissesto di quasi un milione di euro. Sto cercando però – dice Russo – di risparmiare il più possibile per trovare risorse da destinare al decoro cittadino”. Ma, le aspirazioni del neo primo cittadino sono tante. Nei suoi progetti c’è l’idea di creare più accoglienza. Far conoscere il più possibile il suo “bel paesino” riempiendolo di gente. Turismo è la parola chiave su cu punta. “San Donato di Ninea ha dei panorami bellissimi che tutti dovrebbero ammirare. Il mio impegno è quello di far conoscere la bellezza che ci circonda”.

La promessa di Russo è ambiziosa: “non far partire i giovani. Dargli lavoro. Cercare di creare più economia possibile. Per offrire lavoro, abbiamo bisogno di gente che viene in paese a nutrirsi delle nostre meraviglie”. Ci tiene Russo a farci scoprire le su montagne che – come dice lui stesso – sono l’eccellenza. “Abbiamo dei seri e gravi problemi economici ma la montagna – conclude il sindaco – e i nostri paesaggi non posso essere distrutti, sono una certezza, tutta da scoprire”.